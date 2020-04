Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil studenten uit het laatste jaar van de lerarenopleiding inschakelen bij de heropening van de scholen vanaf 15 mei. De N-VA-minister gaat in de schoot van de regering ook op zoek naar opvanglocaties buiten de schoolmuren. De scholen zelf zullen ook kunnen rekenen op financiële ondersteuning voor de extra kosten die ze hebben door de coronacrisis.

Het Vlaamse onderwijsveld stuurde dinsdag een aantal richtlijnen voor de heropening van de scholen vanaf 15 mei lichtjes bij. Zo werd onder meer beslist om het plafond van maximaal 10 leerlingen per klas op te trekken en dat leerlingen in het lager onderwijs geen mondmasker moeten dragen.

Toch zitten scholen, directies en ouders nog met vragen en bezorgdheden. Hoe moeten de scholen de lessen op een veilige manier organiseren? Zullen scholen gecompenseerd worden voor de extra uitgaven die ze moeten doen, bijvoorbeeld voor het aankopen van handgels, plexischermen of mobiele sanitaire voorzieningen? Wat met de organisatie van opvanglocaties, kan die opvang bijvoorbeeld ook buiten de schoolmuren? Wat met het buitengewoon onderwijs?

Allemaal vragen en bezorgdheden die onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement kreeg voorgeschoteld door Elisabeth Meuleman (Groen), Kathleen Krekels (N-VA), Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang), Jean-Jaques De Gucht (Open VLD) en Loes Vandromme (CD&V).

Volgens minister Weyts moet de heropening vooral 'veilig en doenbaar' zijn. Om de opvang op een veilige manier te organiseren, wil minister Weyts binnen de schoot van de regering op zoek gaan naar bijkomende opvanglocaties buiten de schoolmuren. 'Dat zou de druk op de scholen wat kunnen verminderen', aldus Weyts.

Daarnaast wil de N-VA-minister ook de studenten in het laatste jaar van de lerarenopleiding inschakelen om bij te springen in de scholen. Die studenten hebben door de coronacrisis vaak geen stage kunnen doen. 'Het onderwijs zit met handen tekort, dus zouden we hen kunnen inschakelen in de klas', aldus Weyts.

Verschillende partijen vinden ook dat de scholen moeten gecompenseerd worden voor de extra uitgaven die ze nu moeten doen om op een veilige manier te kunnen opstarten. Zo pleit oppositiepartij Groen voor een 'coronacompensatie'. Minister Weyts zegt dat hij binnen de regering zal aandringen op financiële ondersteuning van de scholen. De N-VA-minister verwijst daarbij naar het bredere noodfonds van 200 miljoen euro dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd. De Vlaamse regering moet nog beslissen over de precieze verdeling van die middelen.

