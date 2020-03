Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een expertenwerkgroep aangesteld om aan te geven hoe het Vlaamse onderwijs 'weer tot de kopgroep van de wereld kan behoren'. In de werkgroep zitten zes wetenschappers en zes leerkrachten.

Philip Brinckman, prefect en internaatsdirecteur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, werd aangesteld als hoofd van de werkgroep. In een brief schrijft die dat de significante achteruitgang van het Vlaamse onderwijs op de internationale PISA-ranking slecht nieuws is. 'Vlaanderen behoorde ooit bij de kopgroep van de wereld en belandt stilaan in de middenmoot.' Veel jongeren lijken volgens Brinckman 'de nodige kenniskapstokken' te missen. Bovendien: 'Als de ooit zo prestigieuze Vlaamse onderwijskwaliteit blijft dalen, zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor de economische welvaart, voor de sociale mobiliteit, de culturele cohesie en voor het kritische denken in het algemeen'.

Om het tij te kunnen keren, richt minister Weyts nu dus een werkgroep op die het Vlaamse onderwijs tegen het licht moet houden. Brinckman komt aan het hoofd te staan van die werkgroep en krijgt twaalf experten naast zich: zes wetenschappers en zes leerkrachten. 'Wat is er aan de hand? Wat is er veranderd? Maar vooral: wat moet er gebeuren om het onderwijs in Vlaanderen weer beter te maken?', vat Brinckman de vragen samen die beantwoord moeten worden. 'Hoe kan ons onderwijs weer schitteren en tot de kopgroep van de wereld behoren?'

De wetenschappers zullen de data aanleveren die voor kwaliteitsvol onderwijs belangrijk zijn, de bijdrage van de leerkrachten moet 'verhinderen dat er beslissingen genomen worden over het onderwijs boven de hoofden van de vakmensen die het elke dag waar moeten maken'. Leerkrachten die over minstens tien jaar ervaring beschikken en denken in aanmerking te komen voor de werkgroep, kunnen zich dinsdag vanaf 9 uur aanmelden via de website van Onderwijs Vlaanderen. Tegelijk zal via het onderwijsblad Klasse gepeild worden naar de ervaring van alle leerkrachten.

Volgens Brinckman zal er bedachtzaam te werk gegaan moeten worden en zal voldoende tijd uitgetrokken worden voor overleg. 'Maar we moeten nu werk maken van de kentering. Het zal immers nog jaren duren voor het Vlaamse onderwijs weer het peil van 20 jaar geleden heeft.' Het uiteindelijke 'wetenschappelijke en praktijkgerichte rapport' zal aan de minister en aan het Vlaams parlement worden voorgelegd.

