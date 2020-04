Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) werkt samen met het onderwijsveld aan een scenario met zomerscholen om leerlingen die een grote leerachterstand hebben opgelopen door het coronavirus bij te spijkeren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts werkt samen met het onderwijsveld aan een scenario voor het 'pos-coronatijdperk'. Wanneer de scholen precies de deuren kunnen openen is nog niet duidelijk, maar de minister wil de sector wel al zo goed mogelijk voorbereiden op wat komt na de coronacrisis.

Concreet ligt onder meer een scenario met zomerscholen op tafel, antwoordde hij donderdagmiddag op vragen in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Een beslissing is er nog niet, benadrukte hij, maar het idee zou zijn om leerlingen bij wie er een grotere leerachterstand wordt vastgesteld bij de heropening van de scholen, bij te spijkeren tijdens de zomer. Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en scholen zou dat trouwens op vrijwillige basis gebeuren.

Om die zomerscholen te organiseren wil Weyts een soort pedagogische reserve aanleggen, met bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten maar ook met leerkrachten in opleiding, die nu vaak niet genoeg stage kunnen lopen door het virus.

Meer algemeen heeft de minister een werkgroep post-corona aan het werk gezet om een draaiboek uit te werken, in samenspraak met pedagogen, pedagogische begeleidingsdiensten en het brede onderwijsveld. Daarin zullen richtlijnen staan met verschillende scenario's met betrekking tot de heropening van de scholen, en naargelang de leerlingenpopulaties, de onderwijsvormen en de leeftijden, zei hij. Bedoeling is om scholen een soort breed menu aan te dienen met focus op specifieke lesdoelen. Tegen eind volgende week moet dat draaiboek er zijn, aldus Weyts. Daarnaast is de doorlichtingsopdracht van een 120-tal onderwijsinspecteurs voor dit jaar stopgezet. Zij zullen in plaats daarvan rechtstreekse ondersteuning moeten bieden aan een toegewezen school op het moment dat de lessen weer beginnen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts werkt samen met het onderwijsveld aan een scenario voor het 'pos-coronatijdperk'. Wanneer de scholen precies de deuren kunnen openen is nog niet duidelijk, maar de minister wil de sector wel al zo goed mogelijk voorbereiden op wat komt na de coronacrisis. Concreet ligt onder meer een scenario met zomerscholen op tafel, antwoordde hij donderdagmiddag op vragen in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Een beslissing is er nog niet, benadrukte hij, maar het idee zou zijn om leerlingen bij wie er een grotere leerachterstand wordt vastgesteld bij de heropening van de scholen, bij te spijkeren tijdens de zomer. Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en scholen zou dat trouwens op vrijwillige basis gebeuren. Om die zomerscholen te organiseren wil Weyts een soort pedagogische reserve aanleggen, met bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten maar ook met leerkrachten in opleiding, die nu vaak niet genoeg stage kunnen lopen door het virus. Meer algemeen heeft de minister een werkgroep post-corona aan het werk gezet om een draaiboek uit te werken, in samenspraak met pedagogen, pedagogische begeleidingsdiensten en het brede onderwijsveld. Daarin zullen richtlijnen staan met verschillende scenario's met betrekking tot de heropening van de scholen, en naargelang de leerlingenpopulaties, de onderwijsvormen en de leeftijden, zei hij. Bedoeling is om scholen een soort breed menu aan te dienen met focus op specifieke lesdoelen. Tegen eind volgende week moet dat draaiboek er zijn, aldus Weyts. Daarnaast is de doorlichtingsopdracht van een 120-tal onderwijsinspecteurs voor dit jaar stopgezet. Zij zullen in plaats daarvan rechtstreekse ondersteuning moeten bieden aan een toegewezen school op het moment dat de lessen weer beginnen.