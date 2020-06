Het feit dat een school in Zaventem nu al een factuur uitstuurt om een extra coronakost te betalen, vindt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorbarig. Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen wat de coronacrisis zal kosten aan de scholen.

'We maken met de overheid 40 miljoen euro aan middelen vrij om de scholen te ondersteunen in de extra kosten die ze nu moeten maken door corona. We hebben er wel begrip voor, maar eigenlijk is het voorbarig om nu al een bijdrage te vragen', zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts.

Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs, vreest dat het vrijgemaakte bedrag niet zal volstaan, maar ook hier klinkt bij minister Weyts dat het nog te vroeg is om hier al over te oordelen. De steunmaatregelen kunnen nog verhoogd worden naarmate de crisis vordert.

'Hier is het opnieuw voorbarig om nu al te stellen dat het vrijgemaakte geld niet zal volstaan. We kennen de reële kost nog niet en de coronacrisis is helemaal nog niet voorbij dus er kan nog van alles op ons af komen', aldus Devoldere.

Vrijblijvend

De reactie van de minister komt er nadat de katholieke secundaire school ZAVO in Zaventem ouders een factuur stuurde om 'vrijblijvend coronakosten' te betalen. Het Katholiek Onderwijs bracht begrip op voor het initiatief van de school.

Lieven Boeve: 'Het is zo dat onze scholen op geregelde tijdstippen een factuur sturen om een bijdrage te leveren voor de schoolkost. De scholen die bijvoorbeeld lespakketjes rondgebracht hebben tijdens de lockdown, zullen ook extra kosten hebben voor het drukwerk. Die kosten zijn niet extravagant, maar ze hebben te maken met de veranderde wijze van werken'. En ze worden volgens hem waarschijnlijk niet gedekt door de vrijgemaakte 40 miljoen.

