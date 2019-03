Weyts verdriedubbelt betaalautomaten bij De Lijn

Wie regelmatig het openbaar vervoer neemt, kent ze wel: de logge verkoopautomaten die verschillende haltes van De Lijn kleuren. In totaal zijn de meer dan een decennia oude Automatic Vending Machines (AVM) met zo'n 60. De machines vallen vooral op door de verouderde software en het feit dat ze enkel cash geld aanvaarden. Wie met de bankkaart een biljet wil betalen, kan er dus niet terecht.

Daar komt binnenkort verandering in. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat de 60 stuks vervangen door 196 gloednieuwe automaten. Meer dan een verdriedubbeling dus. Waar de AVM-machines geen contant geld aanvaardden, weren de nieuwe machines juist cash betalingen. Het wordt dus enkel mogelijk om elektronisch te betalen - ook via de contactloze bankkaart.

Delen De investeringskost van het nieuwe systeem bedraagt 11,5 miljoen euro. Weyts verwacht dat de totale operationele kost over een periode van tien jaar oploopt tot meer dan 27 miljoen euro.

Wat ook stilaan verleden tijd wordt: de typische biljetten met magneetstroken die de oude machines nog verdelen. De Lijn zet volop in op de contactloze tickets (onder meer via Mobib-kaarten), die reizigers dienen te scannen bij het betreden van tram of bus. Die omschakeling maakt deel uit van het zogenaamde ReTiBo-systeem, dat wel eens het 'zorgenkind' wordt genoemd van de openbare vervoersmaatschappij wegens de herhaaldelijk gemiste deadlines door de jaren heen en de onverwacht hoge kost van 150 miljoen euro.

Het ticketsysteem van ReTiBo-blijft evenwel bestaan 'en biedt de mogelijkheid aan mensen zonder bankkaart om in voorverkoop een ticket aan te schaffen'.

Kanttekening

De nieuwe machines worden verspreid over heel Vlaanderen, voornamelijk aan drukke haltes en de haltes van de Kustlijn en de premetrostations in Antwerpen. Volgens minister Weyts past de aankoop in een groter verhaal. 'We hebben in deze regeerperiode zwaar ingezet op nieuwe bussen en trams. Zo bestelden we 810 nieuwe bussen, 110 nieuwe trams en de 14 eerste trambussen. Nu zetten we een volgende stap: we gaan ook de dienstverlening zelf verbeteren. Dat zit hem ook in bijvoorbeeld meer betaalmogelijkheden en meer verkoopautomaten.'

CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer, die de informatie opvroeg, maakt nog wel een kanttekening. 'Er zijn veel positieve kanten aan het verhaal, maar ik denk dat het voor senioren beter had geweest om ook de nieuwe machines de mogelijkheid te bieden om met cash te betalen.'

Maar Weyts is het daar niet mee eens. 'Er blijven 2.500 verkooppunten waar je nog altijd cash kan betalen', zegt hij. 'Verkoopautomaten met een cash-betaaloptie zijn nu eenmaal kwetsbaar voor vandalisme en pogingen tot diefstal. Daarom zijn ze ook veel duurder.'

Het is de bedoeling dat de nieuwe betaalautomaten eind dit jaar in werking treden.