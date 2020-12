Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bestempelt de sluiting van de scholen in het voorjaar als 'de grootste ontgoocheling uit zijn politieke bestaan'. In de coronacommissie van het Vlaams Parlement noemde Weyts die beslissing lichtzinnig en nefast.

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft de voorbije weken de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs onder de loep genomen. Na een uitgebreide reeks sprekers uit het brede onderwijsveld, was het vandaag aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de balans op te maken.

Minister Weyts heeft zich doorheen de coronacrisis opgeworpen als een pleitbezorger voor het maximaal open houden van de scholen. 'Ik pleit voor contactonderwijs. Het beste onderwijs wordt gegeven door gemotiveerde leerkrachten voor de klas', aldus Weyts. Je kan volgens de N-VA-minister niet tegelijk bezorgd zijn om de leerachterstand van leerlingen en tegelijk pleiten voor het verlengen van vakanties en het langer in stand houden van afstandsonderwijs. 'Dat is als een pyromaan die tegelijk brandweerman is', aldus Weyts.

Kwetsbare leerlingen

De N-VA-minister ging nog een stapje verder en noemde de beslissing van de Veiligheidsraad van 12 maart om de scholen te sluiten vanaf 16 maart 'de grootste ontgoocheling uit zijn politieke bestaan'. Volgens Weyts zat iedereen - gaande van de onderwijsverstrekkers tot de sociale partners en de collega's van de andere gemeenschappen - in de aanloop naar die Veiligheidsraad op één lijn om de scholen open te houden. Maar toen besliste de Franse president Emmanuel Macron om de scholen in Frankrijk te sluiten en stond Vlaanderen volgens Weyts in de Veiligheidsraad plots 'helemaal alleen'.

De beslissing om de scholen te sluiten was volgens Weyts niet alleen lichtzinnig, maar ook 'nefast voor de onderwijskwaliteit, de leerachterstand en de kwetsbare leerlingen'. Het zijn vooral die kwetsbare leerlingen die volgens Weyts het slachtoffer zijn geweest van de schoolsluiting. (Belga)

