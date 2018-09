Weyts (N-VA) zet CD&V-burgemeester onder druk: 'Laatste kans om snelwegparking terug te openen'

Hij geeft de burgemeester van Oudenburg nog een laatste kans om de parking opnieuw te openen, zo niet zal hij de gouverneur van West-Vlaanderen vragen de beslissing van de burgemeester te schorsen.

In 2017 besloot Vlaanderen samen met de gemeente dat de snelwegparking er één wordt voor langparkeren. Er werd geïnvesteerd in extra bewaking, onder meer om transmigranten te beletten aan boord te gaan in vrachtwagens, en vorige week had de parking opnieuw moeten open gaan. Burgemeester Peter Velle (CD&V) besloot de parking 's nachts echter gesloten te houden, omdat de beveiliging volgens hem niet volstaat.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft een gerechtsdeurwaarder nu laten vaststellen dat alle afgesproken beveiliging, en zelfs extra's als scheermesjesdraad, is aangebracht. 'Het gaat om realtime camera's, ANPR-camera's, stevig hekwerk en permanente bewaking door een private firma', zegt Weyts.

'Toch blijft de burgemeester weigeren om de parking open te stellen. Hij overschrijdt hiermee zijn bevoegdheden en dit getuigt van onbehoorlijk bestuur. Hij lost het probleem niet op, maar schuift het gewoon door. De vrachtwagenchauffeurs zullen nu parkeren op pechstroken en in dorpscentra, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid', klinkt het.

Weyts heeft naar eigen zeggen een dossier overgemaakt aan gouverneur Carl Decaluwé (CD&V). 'Indien de burgemeester nu niet terugkomt op zijn besluit, zal ik de gouverneur vragen het te schorsen', besluit de minister.