Leerlingen in het middelbaar zullen vanaf 19 oktober ­bijlessen kunnen volgen op school om hun leerachterstand door de coronacrisis weg te werken.

De Vlaamse regering maakt 9 miljoen euro vrij om die lessen te ­organiseren na de lesuren, tijdens de weekends of in de herfst-, kerst- en krokusvakantie. 'We halen het grote ­geschut boven', zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maandag in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.De prioriteit gaat naar leerlingen die nu in het tweede, vierde, zesde of ­zevende middelbaar zitten omdat zij vorig schooljaar het minst naar school konden. Het project ligt in het verlengde van de zomerscholen, waar in juli en augustus zo'n 10.000 leer­lingen aan deel­namen.