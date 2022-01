Secundaire scholen in de Vlaamse Rand krijgen voortaan extra middelen om de Nederlandse taal te ondersteunen en te promoten bij leerlingen en ouders. Dat heeft Vlaams minister voor Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt in de Don Boscoschool in Halle. Weyts maakt de komende drie jaar in totaal drie miljoen euro vrij uit het Vlaams Randfonds.

'De ontnederlandsing in de Rand legt grote druk op de scholen in onze streek', stelt de Onderwijsminister. 'De problematiek lijkt sterk op die in Brussel, maar in Brussel krijgt het Nederlandstalig onderwijs al jaren extra financiële steun. Tot nu toe was er niks extra voor de Vlaamse Rand. Daar brengen we nu verandering in.'

De extra middelen gaan naar concrete projecten die zowel betrekking kunnen hebben op de scholen zelf, als op ouders, leerkrachten of leerlingen. Scholen kunnen bijvoorbeeld onthaalgesprekken organiseren die gekoppeld worden aan taalpromotie: zo kunnen anderstalige ouders die hun kinderen inschrijven op een Nederlandstalige school zich engageren om hun kinderen ook in hun vrije tijd Nederlands te laten spreken.

Andere projecten die ondersteuning kunnen genieten, gaan bijvoorbeeld over ouders die een taalcursus Nederlands op school volgen, of deelnemen aan taalstimulerende activiteiten. Leerkrachten zouden bijscholingen kunnen opnemen, die hen beter voorbereiden om les te geven aan taalarme leerlingen of om te communiceren met anderstalige ouders.

