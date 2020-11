Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) trekt 10 miljoen euro uit om 15.000 nieuwe laptops te kopen voor de meest kwetsbare leerlingen. Binnen de week moeten de eerste 4.000 toestellen beschikbaar zijn, schrijven de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag.

Tijdens de eerste lockdown, in maart, was Weyts al eens samen met de organisatie Digital for Youth op zoek gegaan naar zo'n 10.000 tweedehandslaptops. Heel wat jongeren dreigden door de gesloten scholen compleet van de radar te verdwijnen, simpelweg omdat ze thuis geen computer hadden om de onlinelessen te volgen.

Uiteindelijk werden 12.000 notebooks ingezameld, maar dat liep niet van een leien dakje: pas in augustus, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, werd die kaap gehaald.

Nu de tweede en derde graad secundair na de verlengde herfstvakantie minstens halftijds overschakelen op afstandsonderwijs, kiest Weyts ervoor om 15.000 splinternieuwe laptops aan te kopen. 'Zo kunnen we kort op de bal spelen. Bovendien geraakt de voorraad tweedehandstoestellen opgedroogd', klinkt het in de krant.

Weyts maakt zich sterk dat de 27.000 toestellen zullen volstaan om elke kwetsbare leerling te helpen. 'De onderwijskoepels, die de verdeling regelen, lieten vorig schooljaar verstaan dat er in totaal zo'n 18.000 nodig zijn', zegt hij in de krant. Bij die koepels valt echter te horen dat ze nog geen zicht hebben op het exacte aantal.

