'Het Gordelfestival draagt bij tot de noodzakelijke aandacht voor het Vlaamse en groene karakter van De Rand.' Dat zei Ben Weyts (N-VA) zondag in Dilbeek bij de start van de Gordelklassieker. De Vlaamse minister van Vlaamse Rand waarschuwde voor 'sociale verdringing' in de regio rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

'Dit is een plezante manier om de Vlaamse Rand rond Brussel in de verf te zetten', stelde Weyts, die de Gordelklassieker op gang schoot. 'De motivatie speelt geen rol. Of je het nu doet om de benen te testen, te genieten van de groene omgeving of vanuit een politieke boodschap maakt niet uit.'

Volgens Weyts is er tijdens de aflopende legislatuur wel degelijk een bijdrage geweest om het groene karakter van de Vlaamse Rand te verstevigen. 'Denk aan de aanplanting van heel wat nieuwe bossen.'

De minister bracht ook het fenomeen dat hij 'sociale verdringing' noemt ter sprake. Het oprukken van Franstaligen in de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand is al jaren aan de gang. 'Dat Vlaamse karakter van de regio bewaken, is een permanente opdracht. Ik vraag aan de nieuwe regering om extra maatregelen te nemen. Ik denk daarbij aan kavels die exclusief voorbehouden worden voor de oorspronkelijke inwoners.'