Donderdag keurt de Kamer normaal gezien het wetsvoorstel goed dat de regering-Wilmès bijzondere machten geeft in de strijd tegen het coronavirus. Dat is maandag overeengekomen in de conferentie van de voorzitters. Donderdag bespreekt de commissie Reglement overigens ook een voorstel om digitaal vergaderen mogelijk te maken.

De regering en de vertegenwoordigers van N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, cdH en DéFI raakten het zaterdag eens over het wetsvoorstel dat de regering volmachten geeft. Die gaan uitsluitend over de strijd tegen corona. Het gaat meer bepaald om 'dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen'.

Woensdag zou het advies van de Raad van State over de wettekst klaar zijn. Donderdag kan dan de commissie Binnenlandse Zaken in de voormiddag het voorstel bespreken. Na de middag kan het dan aan bod komen in de plenaire Kamer, na de afhandeling van de actuele vragen. Pro forma: de fractieleiders namen de tekst maandagmiddag formeel in overweging.

Donderdagmorgen is er ook een commissie Reglement voorzien. Daar staat een voorstel op de agenda om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Het zou eerder gaan om een aanvulling op een fysieke vergadering met minimale aanwezigheid, dus zoals in de huidige coronatijden, maar waar de commissie toch aan haar quorum kan geraken door in te loggen en deel te nemen.

Net als vorige week zal ook tijdens de plenaire vergadering enige creativiteit aan de dag worden gelegd om de stemming volgens de regels van de social distancing te laten plaatsvinden. Toen moesten de Kamerleden verdeeld over drie zalen hun stem uitbrengen. 'A la guerre comme à la guerre', aldus voorzitter Patrick Dewael. Ook het vragenuurtje - wellicht een actualiteitsdebat over corona - zal waarschijnlijk met een beperkte opstelling plaatsvinden, bijvoorbeeld met de fractieleiders en één lid per fractie.

Op dinsdag en woensdag vinden er alvast geen vergaderingen in de Kamer plaats - ook om de gezondheid van het personeel niet in gevaar te brengen.

