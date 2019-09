Wet op woonstbetredingen terug boven gehaald achter de rug van De Block

De Vereniging van onderzoeksrechters heeft op 27 september de vraag gekregen om haar 'advies' en 'zorgen' te geven over het wetsontwerp over woonstbetredingen van 7 december 2017. Dat schrijft La Libre Belgique woensdag. De uitnodiging is vreemd, gezien het feit dat de regering in lopende zaken zit en het gaat om een controversieel wetsontwerp van de vorige legislatuur.