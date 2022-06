West-Vlaanderen vreest grotere boten bij illegale oversteek Kanaal

Parket en politie van West-Vlaanderen waarschuwen voor mensensmokkelaars die werken met grotere boten met krachtigere buitenmotoren. Ondertussen investeren de Britten massaal in de beveiliging van de Belgische kust. ‘Het doel blijft: geen tentenkampen in onze provincie’, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Tot nu maakten mensensmokkelaars vooral gebruik van zogenaamde small boats, veelal gevaarlijke bootjes die meerdere migranten het Kanaal kunnen overzetten. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. ‘We weten dat smokkelaars bezig zijn om met grotere boten te werken’, zegt Nico Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust. ‘We zijn maar beter gewapend om dat te counteren.’

Eenzelfde geluid bij het parket van West-Vlaanderen. ‘Als de criminele organisaties hun modus en prijs aanpassen, zouden zij perfect kunnen werken met grotere boten met krachtigere buitenboordmotoren. Of zelfs met kleine zeilboten’, zegt substituut-procureur des Konings Frank Demeester.

Onze plezierhavens zijn niet afgesloten door middel van een bareel, mensen kunnen dus binnen- en buitenvaren. Frank Demeester, substituut-procureur des Konings

Dat zou betekenen dat smokkelaars vanop een grotere afstand kunnen opereren. ‘Als bootjes vanaf de Afrikaanse kust naar Tenerife kunnen varen, dan kan Engeland ook vanaf Hoek van Holland worden bereikt’, zegt Paelinck.

Om de strijd tegen mensensmokkel te blijven aanhouden, kijkt ons land in de eerste plaats naar het Verenigd Koninkrijk. De Britten tasten diep in de buidel om te voorkomen dat migranten de oversteek wagen. Recent had het nog zo’n 3,5 miljoen euro veil voor een centrale commandoruimte in de haven van Zeebrugge – een belangrijke hotspot voor transmigranten.

Onlangs kwamen er extra giften bij. Het gaat om drones, nachtkijkers en zoeklichten voor de politiezone Westkust. Afgelopen week kwamen enkele Britse experten ter plekke om samen met Belgische agenten een risk assessment te maken van hoe de stranden beter te beveiligen. ‘We moeten voorkomen dat het hier een aantrekkingspool wordt,’ zegt Paelinck.

In de woorden van gouverneur Carl Decaluwé: ‘De doelstelling blijft: geen tentenkampen in onze provincie.’ Een West-Vlaams Calais is uit den boze.

Recent kwamen daar ook bodemsensoren bij voor de politiezone Westkust. Die moeten op grondniveau grote groepen mensen detecteren die door de duinen richting zee gaan. Nico Paelinck verzekert dat gewone wandelaars gewoon hun gang kunnen blijven gaan.

Van de om en bij 15 miljoen euro die West-Vlaanderen in totaal al kreeg toebedeeld in de strijd tegen mensensmokkel, kwam ongeveer de helft van de Britten, schat Decaluwé. De andere helft loopt via Europese programma’s.

Carl Decaluwé op 1 maart 2022 (Belga)

Plezierhavens

Om nog een versnelling hoger te schakelen, reist Decaluwé binnenkort naar Londen voor een nieuwe ontmoeting met de UK Border Force. Nu de beveiliging van Zeebrugge drastisch is verstrengd, verschuift de focus naar de plezierhavens van Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort. ‘Die havens blijven gevoelig’, zegt Decaluwé.

Het parket bevestigt dat een betere beveiliging van de kleine havens nuttig kan zijn. ‘We weten uit het verleden dat onze plezierhavens werden gebruikt om met plezierboten transmigranten te vervoeren. De eerste keer was in 2016. Onze plezierhavens zijn niet afgesloten door middel van een bareel, mensen kunnen dus binnen- en buitenvaren’, zegt Frank Demeester.

Sinds kort patrouilleert ook een vliegtuig van het Europees grensagentschap Frontex boven voornamelijk de Franse kust. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft het toestel voorlopig nog geen detectie boven Belgisch grondgebied gedaan.

‘Maar mogelijk zouden tijdens de zomermaanden meer migranten de oversteek wagen omwille van de weersomstandigheden, hoofdzakelijk vanuit Frankrijk vanwege de betere geografische ligging’, zegt de minister. ‘Het is echter altijd mogelijk dat vertrekkende migranten vanuit Frankrijk naar België afdrijven, waardoor patrouilles boven Belgisch grondgebied ook nuttig zouden zijn.’

Vorig jaar zouden zowat 52.000 mensen geprobeerd hebben om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, voornamelijk vanaf de Franse kust. Daarbij komen regelmatig mensen om. Eind vorig jaar lieten 27 migranten het leven na een reis die was begonnen in het Franse Calais.