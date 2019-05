Ook in het West-Vlaamse Kuurne wordt Vlaams Belang de grootste partij, volgens een voorlopige uitslag van VTMNIEUWS (20%). Vlaams Belang wint er heel fors (+21,4) en springt naar 25,9%. Verlies is er voor N-VA (20% of -9,3), CD&V 18% of in 5,3), sp.a 12,3% of -2,1) en Open Vld (5,7% of -9,1). Winst is er voor Groen (13,1% of +4,8) en PVDA (4,9% of +2,5).

De eerste resultaten lopen binnen voor Kuurne.

Dit zijn ze, met 20 procent van de stemmen voor het federaal parlement geteld: pic.twitter.com/4VsS2VRrzu -- VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) May 26, 2019