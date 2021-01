West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé voert een verbod in op binnenactiviteiten voor jongeren onder de 12 jaar. Dat meldt hij maandag na een overleg met onder meer infectiologe Erika Vlieghe naar aanleiding van de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst. Activiteiten voor jongeren in open lucht kunnen volgens de gouverneur voorlopig wel nog plaatsvinden.

De gouverneur wil met het verbod de verspreiding van die Britse variant tegengaan. Het verbod houdt in dat alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor -12-jarigen niet langer kunnen doorgaan in de provincie West-Vlaanderen.

De gouverneur benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. 'We willen met het verbod een pauzemoment inlassen om de situatie goed te kunnen inschatten. Als die inschatting is gemaakt, kan het goed zijn dat het verbod wordt opgeheven. Met het oog op de krokusvakantie is dat natuurlijk belangrijk', aldus Decaluwé.

De gouverneur roept daarnaast algemeen op om de coronamaatregelen overal in zijn provincie strikt toe te passen. Ook vraagt hij om alertheid bij bedrijven waar telewerk niet mogelijk is. 'De coronamaatregelen lopen al een tijdje en de alertheid neemt af. We moeten scherp blijven en inzetten op het correct en steeds dragen van het mondneusmasker in het bedrijf. Verder moeten te dichte contacten tijdens, na het werk en in de middagpauzes vermeden worden.'

Decaluwé vraagt de West-Vlaamse steden en gemeenten om in te zetten op de handhaving van de quarantainemaatregelen. (Belga)

