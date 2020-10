Celeval, de evaluatiecel die de overheden van ons land adviseert in het beheer van de coronacrisis, zal binnenkort een nieuwe samenstelling krijgen. Dat zegt coronacomissaris Pedro Facon in een interview met De Morgen. 'De blijvende discussie over de opdracht en samenstelling van Celeval zorgt ervoor dat die vandaag niet optimaal kan werken', zegt Facon, die zelf ook lid is van het adviesorgaan. In De Tijd zegt Facon bovendien dat de ontspoorde situatie van vandaag een stukje beleidsfalen is.

'Mijn team en ik hebben een duidelijke opdracht gekregen om te kijken hoe we de samenwerking daartussen kunnen verbeteren', zegt Facon over de vele overlegorganen. 'Wat is Celeval, wat moet een RAG (Risk Assessment Group) doen, hoe moet de RMG (Risk Management Group) functioneren: daar bestaat regelgeving over, maar vaak is die niet juist toegepast. Bij een aantal taskforces zullen we de opdracht dus moeten verduidelijken, of de samenstelling updaten.'

Heel belangrijk is het voor de coronacommissaris nu 'om de druk op de ziekenhuizen naar omlaag te brengen en daarvoor moet de circulatie van het systeem naar omlaag'. Ook moeten de sectorprotocollen geüpdatet worden en wordt de teststrategie herbekeken: 'een taskforce onder leiding van Herman Goossens zoekt uit hoe antigeentesten (de sneltesten waarmee sneller een resultaat wordt verkregen, maar die minder accuraat zijn, red.) in onze teststrategie kunnen worden ingepast.'

Facon geeft nog aan dat de heropflakkering van het virus er sneller is gekomen dat gedacht. Hij verwijst naar de ingrijpende maatregelen in Antwerpen in de zomer om het aantal besmettingen naar beneden te brengen. 'In Brussel is toen minder fors ingegrepen en de ontsporing van de voorbije weken vindt daar voor een stuk haar oorsprong', zegt hij.

Hij wijst er nog dat we oor de snelle stijging van het aantal besmettingen opnieuw worden geconfronteerd met de vraag of we de niet-COVID-zorg weer moeten gaan uitstellen. 'Dan kun je niet anders dan te stellen dat de situatie een beetje ontspoord is', aldus Facon. 'Dat is voor een stuk een beleidsfalen en daarom is het goed dat de nieuwe regering ernstige nieuwe maatregelen heeft genomen.' (Belga)