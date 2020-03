'Tegen eind deze week kunnen we mondmaskers wassen.' Dat zegt Tommy Verminck, ceo van de West-Vlaamse wasserij Decontex. Het bedrijf kan zo'n 6000 maskers per dag coronavrij maken. Het hoopt die capaciteit nog te vervijfvoudigen.

Mondmaskers zijn levensnoodzakelijk voor dokters en verpleegkundigen. Aangezien België die niet zelf produceert, zijn we dus volledig afhankelijk van leveringen uit het buitenland. Afgelopen weekend had een levering van 3,5 miljoen maskers moeten plaatsvinden. Dat is niet gebeurd.Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet vandaag via een persbericht weten dat de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation ons land een half miljoen mondmaskers schenken. Maandagmiddag zouden al 300.000 maskers aankomen in Luik, het tweede deel van de schenking zou later deze week volgen. De vraag is of dat aantal voldoende zal zijn.Veel Belgen zijn hardnekkig op zoek naar een oplossing. Zo ontwikkelt het Vlaamse bedrijf Decontex een manier om gebruikte mondmaskers te reinigen. De West-Vlaamse wasserij werkt daarvoor samen met de KU Leuven.'Vandaag zitten we in de laatste fase van het proces', zegt ceo Tommy Verminck. 'Onderzoekers van de Leuvense universiteit contamineren stalen en kijken in welke mate ons proces de stalen weer schoon maakt. We kunnen dat niet sneller laten gaan. Maar in principe kunnen we tegen het einde van deze week onze service aanbieden.'Hoeveel mondmaskers kunt u per dag reinigen?Tommy Verminck: Vandaag zijn dat er zo'n 6000. Het is de bedoeling om dat te vervijfvoudigen. Daarvoor moeten we wel een investeringskrediet vinden.Werkt u samen met de overheid?Verminck: We hadden contact met de mensen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Zij kijken of ze ons ondersteuning kunnen geven. Voorlopig is ParticipatieMaatschapij Vlaanderen (PMV) de beste instantie om ons te steunen.Hoeveel maskers moeten er in Vlaanderen gereinigd worden?Verminck: Onze huidige capaciteit zal onvoldoende zijn. Daarom onderzoeken we hoe we onze machines kunnen inbouwen in zeecontainers. Zo kunnen we op verschillende plaatsen die containers neerzetten. Maar dat is voor de komende weken, dat is nu nog niet beschikbaar.Zijn er nog andere Belgische bedrijven die hetzelfde doen?Verminck: Geen idee. We zijn altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Onze focus lag altijd al op niches: denk aan dingen die erg moeilijk te reinigen zijn, zoals brandweerpakken. Of aan kledij met een hoge graad van chemische of biologische contaminatie. Klassieke wasserijen staan niet te springen om dat te doen. Bovendien zijn wij het enige bedrijf dat puur de technologie van CO2 gebruikt. Andere bedrijven werken meestal met water of een combinatie van de twee.Hoe werkt jullie reinigingsproces precies?Verminck: We gebruiken geen water en reinigen met vloeibare CO2. Dat is CO2 -gas onder een druk van 60 bar in een gesloten systeem. Die CO2 onder hoge druk heeft eigenschappen waardoor textiel tot in het diepste van de vezel wordt gereinigd. Zo kunnen micro-organismen gedood worden. Bovendien is er bijna geen mechanische actie, waardoor het te reinigen textiel niet degradeert. In dit geval passen we een gemodificeerd proces toe op onze machines. En zo kunnen we Covid-19 doden.