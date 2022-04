De West-Vlaamse gemeenten Wingene en Ruiselede willen fuseren. Dat melden beide gemeenten maandagavond. De twee gemeenten zullen vanaf 2025 een eengemaakte gemeente vormen. Het is de eerste keer dat er een vrijwillige fusie doorgaat in de provincie West-Vlaanderen.

Wingene en Ruiselede zijn de eerste West-Vlaamse gemeenten die een vrijwillig fusietraject opstarten in de provincie. Recent nog opperde de burgemeester van Oostkamp wel nog een fusie met Beernem en Zedelgem, maar daar zijn nog geen concrete plannen. Ruiselede en Wingene zijn duidelijk: 'Vanaf 2025 vormen Wingene en Ruiselede een eengemaakte gemeente', klinkt het in de mededeling.

De beide gemeenten willen met de fusie het hoofd bieden aan het stijgend aantal, meer complexe, taken voor lokale besturen. 'Vanaf 2025 spreken we over de gemeente Wingene. Deze West-Vlaamse fusiegemeente zal bestaan uit 3 deelgemeenten: Wingene, Zwevezele en Ruiselede. Samen vormen we een sterk driespan.'

De fusiegemeente zou bestaan uit ruim 20.000 inwoners. De twee besturen werken bovendien al samen op verschillende vlakken. 'Het zelf kunnen kiezen van de geschikte partner speelde een belangrijke rol in deze fusie', melden de gemeenten. 'Door een stap verder te gaan in onze samenwerking willen wij de toekomstige uitdagingen structureler het hoofd bieden en ons lokaal bestuur versterken.

Via een fusie kunnen wij verder inzetten op de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening.' Beide besturen beklemtonen dat zij de burgers, medewerkers en verenigingen regelmatig op de hoogte zullen houden over de voortgang van de fusie. 'Er zal onder andere een fusiewebsite komen met meer informatie en een overzicht van vaak gestelde vragen en antwoorden.

Ook via bestaande kanalen wordt frequente communicatie voorzien. In de komende maanden wordt ook een participatietraject op poten gezet', klinkt het. In de komende periode zullen Wingene en Ruiselede het fusietraject verder uitstippelen. In het najaar van 2022 zal de principiële beslissing tot fusie worden genomen.

Tegen eind 2023 zullen de raden van beide besturen een definitieve beslissing tot fusie nemen. In een laatste stap, na de goedkeuring van de Vlaamse overheid, is de nieuwe gemeente op 1 januari 2025 een feit.

