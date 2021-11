West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé houdt zijn hart vast voor de komende weken. 'Misschien is de strategie van Oostenrijk nog niet zo slecht.'

Wanneer we Carl Decaluwé spreken, probeert hij al een tijdje de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vast te krijgen. De West-Vlaamse gouverneur heeft opgevangen dat het Brugse lichtfestival Wintergloed zonder Covid Safe Ticket (CST) zou plaatsvinden. Dat kan niet, vindt Decaluwé. 'Ofwel past men zich aan, ofwel verbied ik het.'

...

Wanneer we Carl Decaluwé spreken, probeert hij al een tijdje de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vast te krijgen. De West-Vlaamse gouverneur heeft opgevangen dat het Brugse lichtfestival Wintergloed zonder Covid Safe Ticket (CST) zou plaatsvinden. Dat kan niet, vindt Decaluwé. 'Ofwel past men zich aan, ofwel verbied ik het.'De vierde golf overspoelt heel Vlaanderen, maar toch verschillen de lokale maatregelen. Sommige steden, zoals Gent, schrappen hun kerstmarkt. In andere gemeenten lijkt er niets aan de hand. Carl Decaluwé: 'Ik ben niet voor massa-evenementen. Als ze toch plaatsvinden, dan moeten we er streng op toekijken dat de regels strikt worden nageleefd. De meeste gemeenten beginnen dat te beseffen en kiezen dan voor annulering, en dat zeg ik met pijn in het hart. Maar we kennen ook allemaal burgemeesters die alles willen laten doorgaan, waardoor het probleem nog groter wordt omdat ze meer mensen aantrekken. Voor de kerstdagen pleit ik voor een uniforme aanpak.'Denkt u dat de huidige maatregelen volstaan, zoals volop inzetten op mondmaskers en het Covid Safe Ticket?Carl Decaluwé: Ik vrees meer en meer van niet. Als de cijfers blijven stijgen, zullen meer maatregelen volgen. De meeste kerstevenementen beginnen volgende week of het eerste weekend van december. We hebben dus nog een week respijt. Op papier kunnen de huidige maatregelen werken, de vraag is alleen of ze goed worden toegepast. En dan is er nog het probleem van de handhaving.Zoals politoloog Carl Devos (UGent) het al vreesde: de politie zal niet controleren of op een trouwfeest de polonaise met mondmaskers aan wordt gedanst.Decaluwé: Juist. Zelfs op evenementen die perfect coronaproof te organiseren zijn, zullen de mondmaskers niet op blijven na een aantal glazen. Wat me dan kwaad maakt, is dat er zondag een trein in Oudenaarde werd stilgezet omdat anticoronapasbetogers op weg naar Brussel hun mondmasker niet wilden opzetten. Denkt u dat er ook maar één proces-verbaal werd opgemaakt? Niet dus.U wilt dat er strenger wordt opgetreden?Decaluwé: Ik was zondagavond incognito in Brugge en zag in twee bruine kroegen dat het daar niet oké was. Een goede vriend van me kan niet geopereerd worden door de toestand op de intensieve zorg. Het is niet meer ernstig dat die plaatsen worden ingenomen omdat mensen weigeren zich aan de regels te houden. Van cafébaas tot evenementorganisator: iedereen moet alles strikt toepassen.Vorig jaar haalde u geregeld het nieuws met uw strenge aanpak van corona-overtredingen.Decaluwé: Het probleem met ons landje is dat we zo verkrampt omgaan met nieuwe technologie. Toen ik crowdmanagement via drones voorstelde, werd dat plots geïnterpreteerd alsof we in de huizen van mensen wilden binnenkijken. Kijk, als we er nu opnieuw niet in slagen om de kerstperiode te vrijwaren, dan is dat een collectieve schuld. Elk land is anders, maar misschien is de strategie van Oostenrijk nog niet zo slecht: een lockdown van twintig dagen om het eindejaar niet in het gedrang te brengen.Uw provincie heeft ook nog eens te kampen met transmigranten. In Noord-Frankrijk stopt Decathlon met de verkoop van kajaks om overtochten naar het Verenigd Koninkrijk te verhinderen.Decaluwé: In een West-Vlaamse Decathlon had de zaakvoerder maanden geleden al de reflex om te melden dat iemand een honderdtal reddingsvesten kwam kopen. Die mentaliteit is nodig. Vorige week hebben 3800 mensen al dan niet met succes geprobeerd om van Noord-Frankrijk naar de Britse kust over te steken. En dat zijn dan nog maar de cijfers die we kennen. We zien geregeld lege bootjes of kajaks naar onze wateren afdrijven. Het is een kwestie van tijd voor er doden zullen aanspoelen aan onze kust.U pleitte afgelopen zomer voor een 'cameraschild' dat heel de kust bestrijkt. Hoever staat het daarmee?Decaluwé: Voor de eerste camera in De Panne heb ik groen licht gekregen. Privacyproof gaan we met een warmtecamera van een privébedrijf kijken of er zich mensen op zee bevinden. Zodra ze in beeld zijn, sturen we een drone of helikopter om te kijken wat er aan de hand is. Ook de gegevensuitwisseling met de Fransen en de Britten moet veel beter om de mensensmokkelaars aan te kunnen pakken.