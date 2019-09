Meer dan 600 werknemers uit de Waalse wapenindustrie hebben dinsdagnamiddag betoogd in Namen. Ze willen van de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe Waalse regering, horen welke toekomst hun sector nog heeft. Volgens de vakbonden zijn de Waalse regels voor wapenexport te streng.

De wapenindustrie in Wallonië - met bedrijven als FN en John Cockerill - geeft rechtstreeks werk aan meer dan 3.500 mensen. Inclusief indirecte jobs is de sector, afhankelijk van de bron, goed voor negen- tot twaalfduizend banen.

De werknemers uit de sector zijn echter bezorgd. 'De criteria om een licentie voor wapenverkoop te bekomen zijn onhoudbaar. Sinds het Waals decreet van 2012 zijn die criteria bindend, terwijl dat in andere landen niet zo is', zegt Thierry Grignard, voorzitter van Luikse en Luxemburgse federatie van de socialistische vakbond FGTB-Métal.

In Wallonië onderhandelen PS, MR en Ecolo over de vorming van een nieuwe Waalse regering. De betogende werknemers willen van de onderhandelende partijen horen wat hun standpunt is over de toekomst van de wapenindustrie. Vooral Ecolo wordt daarbij geviseerd. Een delegatie van de betogers mocht dinsdagnamiddag langsgaan bij Ecolo en later bij de MR.

Na de ontmoeting liet Ecolo weten dat ze werkgelegenheid en respect voor mensenrechten wil verzoenen. Volgens Ecolo-parlementslid Hélène Ryckmans mag de Waalse wapenexport niet afhangen van politiek onstabiele landen of landen waar mensenrechten geschonden worden. Ze vindt dat het klantenbestand van de Waalse wapenbedrijven moet diversifiëren en pleit ervoor dat er voor sommige landen een wapenembargo op Europees vlak uitgewerkt zou worden.

Voor MR moet het decreet uit 2012 niet strenger gemaakt worden, en moet het Gewest ook niet sneller willen gaan dan de Europese Unie, zo vatte Gianni Angelucci, voorzitter van de FGTB-delegatie bij FN, het gesprek tussen zijn delegatie en Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) samen. 'De standpunten van MR zijn de standpunten die wij al lang verdedigen', stelde Angelucci tevreden vast. Bij Jeholet zelf werd het onderhoud als 'hartelijk en constructief' omschreven, zonder inhoudelijke commentaar.

Woensdagochtend is in Luik een onderhoud met de PS voorzien.