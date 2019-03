Wereldwijde klimaatstaking: 30.000 mensen op de been in Brussel

De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft wereldwijd opgeroepen tot een klimaatstaking, de zogenaamde 'global strike for future'. De teller staat op 2.005 plekken in 123 landen.

Net zoals de voorbije maanden lieten ook de Belgische jongeren van Youth for Climate onder aanvoering van Anuna De Wever en Kyra Gantois zich niet onbetuigd. In de voormiddag zijn er in ons land vooral lokale acties in 28 verschillende steden, in onder meer Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Leuven, Kortrijk, Oostende, Mechelen, Turnhout en Izegem

Om dat mogelijk te maken, hadden de klimaatjongeren aan de drie vakbonden in ons land gevraagd om voor die datum een stakingsaanzegging in te dienen. De christelijke vakbond ACV en de liberale vakbond ACLVB gingen niet in op de vraag, maar hebben wel laten weten dat ze de acties van de studenten en scholieren ondersteunen.

De socialistische vakbond ABVV liet de beslissing aan zijn afdelingen. Drie van de zes centrales hebben uiteindelijk een stakingsaanzegging ingediend.

Ook meer dan honderd verenigingen, organisaties, ngo's en collectieven hebben zich achter de klimaatspijbelaars geschaard. Daarbij onder meer Oxfam België, Amnesty International, Broederlijk Delen en Greenpeace.

De tweede groep zijn de klimaatspijbelaars in het zog van Greta Thunberg, en bij uitbreiding alle jongeren op onze planeet. 'Zij zien hoe de thermo-industriële beschaving en het ongebreidelde neoliberalisme hen meeslepen naar een klimatologische nachtmerrie en de ineenstorting van het leven', luidde het.

Anuna De Wever: 'We zijn niet links of rechts'

Anuna De Wever zei in Brussel dat ze gelooft dat het klimaatprotest enkel nog zal groeien na deze wereldwijde stakingsdag voor het klimaat.

'Dit is een enorm sterk statement vandaag, want er wordt in 112 landen gestaakt. Het gaat nog groeien want voor veel landen is dit de eerste klimaatactie. Vanaf nu gaat het alleen groter worden', is De Wever overtuigd.

De bezielster van Youth for Climate was afgelopen dagen in Straatsburg, waar ze met andere jongeren van over de hele wereld verder de strategie van hun acties voor het klimaat en een betere toekomst besprak. 'Mensen vragen elke week of het protest niet uitdooft. Maar het is helemaal aan het uitdoven, want er zijn elke week 10.000 jongeren over heel België die spijbelen voor hun toekomst', stelt De Wever.

In de menigte zijn heel veel jongeren aanwezig en ook heel wat klassen. Er ontstond afgelopen week ophef over het feit dat scholen de mars als een verplichte klasuitstap gebruiken. 'Het is geen verplichting, maar een klasuitstap. Dat is net zoals sportdag gaan. Het is een educatieve uitstap en dit is super educatief', vindt De Wever. 'Jongeren die vechten voor hun toekomst, dat is helemaal geen politiek. We zijn apolitiek en niet rechts of links. Alle jongeren zouden op deze manier zijn hun engagement moeten tonen voor het klimaat'

Zeker 2.800 klimaatactivisten blazen verzamelen in Antwerpen

In Antwerpen hebben klimaatactivisten vrijdag een mars gehouden van het Theaterplein tot aan het Centraal Station, waar ze rond de middag de trein zullen nemen richting Brussel om zich daar bij de grote nationale klimaatbetoging te voegen. Bij het vertrek op het Theaterplein waren ze met een duizendtal, maar onderweg sloten zich nog heel wat mensen aan en ook aan het station zelf komen nog deelnemers toe. De politie hield het op ruim 2.800 aanwezigen.

De voorbije weken daagden er op donderdag telkens enkele honderden jongeren op voor de lokale versie van de spijbelacties voor het klimaat. Vrijdag tekenden Youth for Climate en Students for Climate opnieuw present, maar waren er ook delegaties van middenveldorganisaties en milieuverenigingen zoals Greenpeace.

Een beperkte stoet trok zich in regenachtig weer op gang aan het Theaterplein, maar toen het wat opdroogde daagden er onderweg nog heel wat extra activisten op. Met intussen gekende slogans als 'Don't break what you can't fix' en 'Nu(l) klimaatbeleid' trokken ze via het Stadspark naar Antwerpen-Centraal.

3.300 activisten trekken Gentse klimaatmars: 'Vandaag wordt een hoogtepunt'

In Gent vertrekken vrijdagvoormiddag zowat 3.300 jongeren onder de Stadshal voor een klimaatmars doorheen de stad. Het is een van de vele demonstraties die vrijdag georganiseerd wordt voor een assertiever klimaatbeleid. Over de hele wereld worden vrijdag klimaatmarsen georganiseerd. 'Vandaag wordt een hoogtepunt', zegt jongerenorganisatie Youth For Climate.

Een optocht van 3.300 kinderen, jongeren en oudere sympathisanten trekt vrijdag door Gent. De organisatie krijgt bijval van syndicale delegaties, antiglobalistische verenigingen en politieke partijen als Groen en PVDA. Maar het zijn vooral jongeren en kinderen die de optocht trekken met spandoeken die politici oproepen tot actie. 'Why should we go to school if you won't listen to the educated?' (Waarom gaan we naar school als jullie niet luisteren naar de geschoolden? , nvdr.), vragen de jongeren zich af. 'Ik stop niet met zeuren tot er eindelijk iets gaat gebeuren', staat er ook te lezen.

Een andere groep citeert de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X: 'The future belongs to those who prepare for it today' (de toekomst komt toe aan degenen die er zich vandaag op voorbereiden, nvdr.). Organisator Tine De Vos van Youth for Climate Gent vraagt duidelijke en bindende maatregelen op korte termijn. Maar ook lokaal hebben de demonstranten enkele eisen, zoals meer groen in de de steden en dorpskernen.

Vrijdag werd in het Gentse Citadelpark ook een klimaatboom geplant, een symbolische actie om te pleiten voor meer groene openbare ruimte en bosbehoud in Vlaanderen. Dat gebeurt trouwens in alle andere provincies ook op vrijdag. In Oost-Vlaanderen werd vrijdag ook een klimaatoptocht gehouden in Sint-Niklaas.

Ook in Dendermonde meer dan 3.000 klimaatbetogers

In het Oost-Vlaamse Dendermonde waren vrijdagmiddag zowat 3.500 betogers de straat opgetrokken voor het klimaat. De betoging verliep zonder incidenten, meldt burgemeester Piet Buysse.

De klimaatmars vertrok op de Grote Markt en trok richting het station, waar een deel van de overwegend jonge deelnemers de trein namen naar de hoofdstad voor een grote klimaatmars. Enkele Dendermondse scholen namen ook deel aan de demonstratie. Aan het station werden nog enkele speeches gehouden door de organisatie.

In Hasselt komen 1.500 mensen op straat

Zowat 1.500 jongeren hebben vrijdag deelgenomen aan 'Global Strike For Future' in Hasselt. Het merendeel van de deelnemers bestond uit leerlingen van de middelbare school Kindsheid Jesu.

Ongeveer 1.200 leerlingen van de middelbare school Kindsheid Jesu vertrokken rond 12.45 uur vanuit de school naar het centrum van Hasselt. De leerlingen en begeleidende leerkrachten wandelden via de Kempische Steenweg dwars door de binnenstad om aan te komen op het Kolonel Dusartplein. De klimaatmars kwam rond 14.30 ten einde, waarna de leerlingen terug naar school trokken.