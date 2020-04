De Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag besliste dat tuincentra en doe-het-zelfzaken terug open mochten. Het Staatsblad specificeert wat daar precies onder valt.

Het besluit met de aangepaste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is vrijdagavond gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft uitvoering aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag. Daar werd beslist om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met 3 mei. Wel is beslist dat tuincentra en doe-het-zelfzaken terug open mochten, als ze ervoor zouden zorgen dat alle aanwezigen een afstand van 1,5 meter kunnen respecteren.

Net zoals in de supermarkten mag er maximum één klant er tien vierkante meter binnen en mag die maximum een half uur binnen blijven.

Het gepubliceerde besluit brengt nu duidelijkheid over welke zaken precies open mogen. Het gaat om 'doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen' en 'tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen'.

Daarnaast mogen ook 'de groothandels bestemd voor professionelen' open, 'maar enkel ten gunste van deze laatsten'.

