Welke kleur krijgt de burgemeesterssjerp in Gent: groen of blauw?

De kartellijst SP.A-Groen verloor in Gent, maar blijft (volgens het nog steeds niet volledige resultaat, 90 van de 91 bureaus geteld) wel de grootste fractie met 21 zetels op 53.

Groen krijgt nu het voortouw in die onderhandelingen, zegt partijwoordvoerder Jonas Dutordoir. Dat gebeurde 'in samenspraak met SP.A', zegt hij.

Dubbel zo groot

Een en ander zou te maken hebben met de veranderende verhoudingen binnen het kartel. De Groen-kandidaten op de lijst scoren een pak beter dan de socialisten en Groen telt bijna dubbel zoveel gemeenteraadsleden als SP.A. De socialisten zouden Groen daarom aangeboden hebben de sjerp te claimen, zo vernam persagentschap Belga uit goede bron.

Lijsttrekker Rudy Coddens van het progressief kartel is dus niet langer kandidaat-burgemeester. 'Correcte politiek begint met in de spiegel te kijken', zegt Coddens, die wel aangeeft nog steeds een belangrijke rol te willen spelen in de onderhandelingen. 'De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven.'

Hij geeft nog aan dat SP.A samen met groen blijft onderhandelen en het gemeenschappelijk programma onderschrijft. 'Het gaat om een project en niet om de poppetjes.'

Groen of blauw?

Welk Groen-kopstuk de nieuwe kandidaat-burgemeester wordt, is nog niet bekend. Mogelijk is dat Elke Decruynaere, die tweede staat op de kartellijst. Maar ook Filip Watteeuw wordt genoemd. De schepen van Mobiliteit die het fel besproken circulatieplan in Gent heeft ontworpen, scoorde opmerkelijk goed bij de stembusgang van zondag.

'Een groene burgemeester is een mogelijkheid, en we willen alle mogelijkheden uitputten', zegt Watteeuw bij VTM. Al zijn berichten daarover wel voorbarig, zegt hij.

Open VLD, dat met kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq van 9 naar 15 zetels ging in vergelijking met 2012, herhaalt intussen officieel zijn claim op de sjerp, ook na de machtswissel bij SP.A/Groen, omdat ze na de winst de grootste partij in de gemeenteraad zijn. Maar of dat effectief zo is, moet dus nog blijken.

De Clercq zag zichelf in zijn overwinninstoespraak al als de eerste liberale burgemeester in de Arteveldestad in 60 jaar.

Onderhandelingen

Momenteel is het nog niet duidelijk welke richting de gesprekken uitgaan. De Clercq liet al verstaan dat hij naar Brussel vertrekt als hij geen burgemeester wordt.

Daarnaast zijn ook in Oostende nog moeizame gesprekken aan de gang over een coalitie. Het is niet uitgesloten dat de beide dossiers in mindere of meerdere mate aan elkaar gekoppeld zijn. In de kuststad blijft de Stadlijst van aftredend burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) ondanks verlies de grootste, maar de Open VLD ging fors vooruit. Lijsttrekker Bart Tommelein eist er nu de sjerp op en kijkt daarbij naar Groen om een alternatieve coalitie te vormen.