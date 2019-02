Welke energiebronnen kunnen het klimaat redden? Stel uw vraag aan Pieter Vingerhoets

Mail uw naam, adres en vraag voor Pieter Vingerhoets naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Het klimaatdebat woedt volop. Een van de belangrijkste discussiepunten is hoe we de uitstoot van CO2 kunnen terugdringen. De meeste Belgische partijen pleiten voor een kernuitstap en een grotere nadruk op hernieuwbare energie. Volgens de N-VA, die zichzelf profileert als een ecorealistische partij, volstaat dat echter niet en kunnen we het klimaatvraagstuk niet oplossen zonder kernenergie. De partij zette die stelling het afgelopen weekend kracht bij op een congres waar de Amerikaan Michael Shellenberger gastspreker was. Shellenberger pleitte voor drie nieuwe kerncentrales in ons land.

Maar de Belgische kerncentrales zijn verouderd en moeten geregeld stilgelegd worden. Kunnen die kerncentrales wel nog jaren gebruikt worden? Hoeveel kost het om hen te updaten en is dat rendabel? En wat met het voorstel van de N-VA om tegen 2025 drie nieuwe kerncentrales te bouwen? Volgens critici zou het minstens tien jaar duren om een nieuwe centrale te bouwen. Bovendien leren Finland en het Verenigd Koninkrijk ons dat dat bouwen langer duurt en meer kost dan verwacht.

Maar is er een alternatief voor kernenergie? Zijn hernieuwbare energiebronnen in staat om onze noden te voldoen? Schijnt de zon voldoende in ons land? Is windkracht een optie? Is waterstof, waar onderzoekers van de KU Leuven deze week een doorbraak realiseerden, de toekomst? Kunnen die technologieën vandaag ingezet worden of zou een verandering van ons energiesysteem grote investeringen in infrastructuur vereisen? Zullen we daarom nog vele jaren aangewezen zijn op fossiele brandstoffen of staan er nieuwe technologieën op stapel die het probleem kunnen oplossen?

Of voeren we de foute discussie? Moet de consument zuiniger worden en kunnen CO2-taksen daarbij helpen? En wat met de bedrijven? Zijn dat niet de grootste vervuilers? Kunnen die ecologischer worden of zou dat hun concurrentiepositie aantasten?