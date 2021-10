Er is een akkoord over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid, en dat voor drie dagen per jaar, behalve voor kmo's.

Kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel waarbij werknemers geen ziektebriefje meer nodig hebben voor één dag afwezigheid, en dat tot driemaal per jaar. Dat heeft vicepremier Petra De Sutter (Groen) dinsdag gezegd in De Ochtend (Radio 1).

Volgens De Sutter is de maatregel een compromis en zijn met name de partijen die het briefje helemaal niet wilden afschaffen, tegemoetgekomen. 'We hebben de reacties in de media gelezen en daar is ook rekening mee gehouden. De kmo's zijn dan ook uitgesloten van de regeling', zei ze.

Zo liet Unizo dinsdagochtend nog weten bang te zijn voor de 'maandagochtendziekte', waarbij werknemers vooral na het weekend niet op de werkvloer zouden verschijnen.

De Sutter wees erop dat onderzoek aantoont dat bij een afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid het totale ziekteverzuim daalt. 'We zullen de maatregel evalueren, maar ik heb er vertrouwen in dat hij zelfs nog kan worden uitgebreid als alle bedrijven de ervaring hebben opgedaan dat het eigenlijk een goede zaak is.'

