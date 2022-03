Door de vroege start van de paasvakantie in België wordt voor vertrekkende vakantiegangers op de weg een rustige start verwacht. Het paasweekend wordt overal in Europa een 'rood' weekend voor het vertrek op 14, 15 en 16 april en op paasmaandag 18 april voor de terugkeer. Dat geeft mobiliteitsorganisatie Touring maandag aan.

In België begint komend weekend de paasvakantie. Omdat elders het paasverlof later begint, verwacht Touring tijdens het weekend van 1 tot 3 april geen verkeersproblemen voor het vertrekkend vakantieverkeer in Europa. Enkel in België is er op vrijdagnamiddag en -avond en zaterdagvoormiddag druk verkeer met kans op filevorming (code oranje) naar de kust en de Ardennen. Het weekend van 8 tot 10 april, krijgt kleurcode oranje mee. Dat staat voor erg druk verkeer met kleinere files. Vooral zaterdag 9 april wordt druk verkeer verwacht met wat filevorming in België, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. Elders verloopt het verkeer vlot, luidt het.

Tijdens het paasweekend zelf, kleuren de kaarten rood - of zeer moeilijk verkeer met lange files - van donderdag 14 april tot en met paasmaandag 18 april. Voor vertrekkend verkeer wordt de grootste drukte vrijdag verwacht vanaf de late voormiddag en zaterdagvoormiddag. In Duitsland kan het op Witte Donderdag al erg druk zijn met files, vooral in Zuid-Duitsland op de wegen richting Oostenrijk en Zwitserland. In Zwitserland, Oostenrijk en Italië start de drukte voor het vertrek op donderdag 14 april, met druk maar vlot verkeer (code geel).Vrijdag 15 april wordt een dag met erg moeilijk verkeer en files richting zuiden in Zwitserland en Oostenrijk.

