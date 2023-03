Weet iemand nog wat ‘woke’ wil zeggen?

Knack-redacteur Tex Van berlaer kan even niet meer volgen.

De Roma in Borgerhout en rechtse politici: een goed huwelijk is het nooit geweest. In 2015 klaagde de lokale N-VA-afdeling dat het cultuurhuis zich te weinig neutraal opstelde. ‘Niet alleen “het Stad” is van iedereen, ook de subsidies die zij ontvangen komen van iedereen’, klonk het. Tegenwoordig zijn de toiletten er genderneutraal, wellicht niet de neutraliteit die de partij voor ogen had.

In elk geval staat diezelfde N-VA vandaag mee op de barricaden voor een evenement in De Roma. Aanleiding is het geschrapte ‘Queer Iftar’. In het kader van de vastenmaand ramadan organiseerde het cultuurhuis op 31 maart een iftar voor moslims uit de holebigemeenschap. Volgens De Roma zijn er echter ‘tal van signalen’ dat de ‘gewenste safe space’ niet kan worden gegarandeerd. En dus werd het evenement om veiligheidsredenen geannuleerd.

Dat De Roma de Queer iftar moet schrappen, is een schande. Dat vindt ook de Antwerpse schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). Zij becommentarieert de annulering als volgt: ‘Cancel culture is altijd fout.’

Met andere woorden: het schrappen van een evenement na bedreigingen vanuit (wellicht) vroom-religieuze hoek, is een vorm van cancelcultuur.

De term dook enkele dagen geleden ook op in het dispuut over de Arenbergschouwburg. In de trappenhal van de schouwburg had de schepen enkele schilderijen laten terughangen die er door de directie waren ingeruild door foto’s van kunstenaar Mous Lamrabat. Volgens de Antwerpse oppositie was dat een fijn staaltje cancelcultuur van het bestuur. Maar Ait Daoud kaatste de bal terug: het was de Arenberg die cancelde.

De verwatering van de term is een feit.

Dat geldt al een tijdje voor het woord ‘woke’. N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft toe dat een exacte definitie moeilijk is – hij heeft er 133 pagina’s voor nodig in zijn nieuwe pamflet, Over woke.

Het is aanbevelenswaardig dat mensen de tijd en de ruimte nemen om een concept uit te leggen. Maar dan het liefst met zo weinig mogelijk kronkels onderweg.

Neem een woke-voorbeeld dat De Wever al meerdere keren te berde bracht. Dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) als dochter van een Turkse mijnwerker ooit het advies kreeg om de richting snit en naad te volgen, past vreemd genoeg ook bij woke. ‘Het wordt ons aangeleerd dat incasseren niet meer nodig is’, aldus De Wever in Het Laatste Nieuws. ‘Over sommige mensen – die met weinig vinkjes – wil woke liefst van al een stolp zetten. Correct Nederlands leren, is niet nodig. Eén plus één hoeft niet meer twee te zijn.’

Waarna hij over Demir begint. Haar studieadvies. Dat ze kreeg in de jaren 90.

De schrijver Jeroen Olyslaegers vergelijkt de term ‘woke’ met een spook. ‘We zijn nu zo ver dat het spookwoord bij sommigen staat voor ongeveer alles wat is doorgeslagen of dat nu werkelijk zo is of niet’, legt hij op zijn Facebookpagina uit. ‘Dat kan dus gaan van genderneutrale toiletten tot een uitgever die foefelt met teksten om meer geld te kunnen verdienen. Het kan gaan over misbruik dat wordt aangeklaagd, tot het uitsluiten van mensen.’

Dat betekent dus niet dat woke of zijn uitwassen niet bestaan. Maar het woord en de bijbehorende terminologie op werkelijk alles plakken, dat helpt niemand vooruit.

Geert Bourgeois was – voor hij werd gecanceld als Vlaams minister-president – principieel voorstander van ‘heerlijk helder’ taalgebruik. ‘Door klare taal te schenken, communiceren we niet alleen helder en duidelijk, maar ook efficiënter’, aldus de aartsvader van de N-VA.

Die tip blijft ook vandaag geldig. Containers zijn er al genoeg in de haven van Antwerpen.