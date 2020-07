Minstens twee Kamerleden van Vlaams Belang hebben donderdag een verdachte poederbrief gekregen. In het federale parlement is zo'n poederbrief toegekomen voor partijvoorzitter Tom Van Grieken, meldt de partij op Twitter. Ook Kamerlid Annick Ponthier uit Bilzen tweet dat ze een poederbrief kreeg.

Woensdag al hadden verschillende Kamerleden van Vlaams Belang een verdachte poederbrief gekregen. Ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter kreeg woensdag bij haar thuis in Evergem een verdachte poederbrief.

Blijkbaar doet het Vlaams Belang het te goed en probeert men andere manieren te vinden om ons te muilkorven. Wij zullen nooit plooien voor intimidatie! #eerstonzemensen https://t.co/FvvvBPCqX8 — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 9, 2020

Volgens Vlaams Belang zijn de veiligheidsdiensten van de Kamer en Kamervoorzitter Patrick Dewael ingelicht over de brief die is toegekomen voor partijvoorzitter Tom Van Grieken.

