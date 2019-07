opinie

'We zullen met onze buren móéten praten (ook als we liever zouden gillen)'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Terwijl we almaar meer behoefte hebben aan rust en privacy, moeten we om allerlei redenen dichter bij elkaar gaan wonen. 'De spanning zal alleen maar groter worden', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Het enige wat helpt, is met elkaar práten. En van die extra grote oordoppen van bij de apotheek.'

© Getty Images

Ik snapte dat gezeur nooit zo goed. Natuurlijk heb je wat lawaai, stof en andere overlast als je buren verbouwen. Dat hoort er gewoon bij. Net zoals je je niet druk hoeft te maken over die ene buurman die steevast het gras begint te maaien als je bezoek voor de barbecue arriveert, de constant krijsende baby naast de deur, de drummende buurjongen of de buurvrouw die na een paar glazen zo schel praat dat het lijkt alsof ze naast je zit. Zo is dat nu eenmaal als je - zoals de meesten van ons - tussen andere mensen woont. Kun je je daar echt niet bij neerleggen, dan moet je maar in een bos gaan wonen of op een andere plek met mobiscore nul.

