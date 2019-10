Als het over onderwijs gaat, luidt het Vlaamse regeerakkoord geen breuk met het verleden in. Volgens onderwijsspecialist Wim Van den Broeck wordt nu alleen hardop gezegd wat de voorbije jaren in stilte gebeurde.

'Ambitieus maar realistisch.' Dat vindt professor ontwikkelings- en onderwijspsychologie Wim Van den Broeck (VUB) van het onderwijsluik in het Vlaamse regeerakkoord. Jaren geleden was hij een van de eerste Vlaamse onderwijsspecialisten die waarschuwden voor de tanende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs, en dus is hij nu vooral opgetogen dat de regering-Jambon het niveau weer wil opkrikken. 'Het is duidelijk dat de nieuwe Vlaamse regering ervan doordrongen is dat we met een kwaliteitsprobleem zitten, en dat het haar menens is om er iets aan te doen.'

...