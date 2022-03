Een brede taskforce moet vermijden dat er door de oorlog in Oekraïne op termijn lege rekken in de supermarkten ontstaan. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord.

Vandaag zitten we niet in een situatie van voedseltekorten. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, is er door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Landbouw David Clarinval en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker een 'taskforce agrovoeding' opgericht.

Bedoeling is te anticiperen op problemen in de voedingsketen en actieplannen uit te werken. 'We zitten niet in een situatie van tekorten. Maar we moeten wel flexibel en vooruitziend zijn', aldus Clarinval daarover.

De taskforce - samengesteld uit onder meer landbouworganisaties, voedingsbedrijven- en federaties, de verschillende gewesten en vertegenwoordigers van de verschillende overheidsdiensten - moet problemen detecteren en oplossingen aanreiken. 'We staan dicht bij het terrein en monitoren de situatie dagelijks. We zijn er al een maand mee bezig', verzekert minister Dermagne.

Flexibel met etiketten

Het gaat om erg concrete zaken, zoals bijvoorbeeld de etiketten op ons voedsel. Producenten van diepvriesfrieten of mayonaise moeten een alternatief vinden voor de zonnebloemolie die normaal uit Oekraïne komt, maar nu door de oorlog schaars is geworden. Een alternatief kan bijvoorbeeld arachideolie zijn, maar dat strookt dan weer niet met de ingrediënten op de pot mayonaise.

Daarom heeft staatssecretaris De Bleeker opdracht gegeven aan de Economische Inspectie om flexibel te zijn als het over etiketten gaat. "De veiligheid van de consument mag natuurlijk nooit in gedrang komen. We blijven waken over bijvoorbeeld allergenen", aldus De Bleeker.

