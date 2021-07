De situatie in de provincies die het zwaarst getroffen zijn door de overvloedige regen en daaropvolgende overstromingen verbetert geleidelijk, al blijven heel wat elektriciteitscabines buiten werking, waardoor ongeveer 37.000 gezinnen het zonder elektrische stroom moeten stellen.

Er vinden nog steeds zoekacties plaats, maar de reddingsacties zijn zo goed als afgelopen, meldt het Nationaal Crisiscentrum zondag. Behalve in Pepinster, waar militairen puin doorzoeken naar lichamen, nadat speurhonden zaterdag een geur hadden gemerkt. Om hoeveel slachtoffers het zou gaan is niet duidelijk. De kans is gering dat ze nog in leven zijn, zegt burgemeester Philippe Godin aan VRT NWS.

Wat de watersnood betreft, situeren de grootste problemen zich nog in de provincies Luik en Waals-Brabant. In Luik wordt nog steeds water weggepompt.

In Luxemburg en Namen ligt de focus nu hoofdzakelijk op de herstel- en opruimwerkzaamheden. Defensie steekt in Namen een handje toe in de gemeenten Profondeville, Walcourt en Yvoir.

In Vlaanderen zorgt vooral het waterpeil van de Demer en de Dijle in Vlaams-Brabant nog voor onrust. Het Crisiscentrum benadrukt dat de situatie onder controle is, maar minutieus wordt opgevolgd.

In Limburg daalt het peil van de Maas sterk, het peil van de Velpe en de Gete blijft wel stijgen. Het centrum van Halen staat wel nog steeds onder water. Ook de dijkbreuk in Herk-de-Stad wordt in de gaten gehouden.

Stroompannes

Behalve het wegpompen van water en ontruimen van huizen blijft de elektriciteitsvoorziening in de getroffen gebieden een groot probleem. Zo blijven in de provincie Luik 245 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor 17.150 het zonder elektriciteit moeten stellen. In Waals-Brabant zijn 279 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor daar 20.000 mensen zonder stroom zitten.

'Op enkele kritieke plaatsen na, in Pepinster of in sommige dorpen of wijken van Trooz waar bijna alles verwoest is, hopen we geleidelijk aan de elektriciteit te herstellen in alle getroffen gemeenten. Tegen volgend weekend moet dat het geval zijn in de meest kritieke gebieden. Maar we blijven voorzichtig, want extreme problemen blijven mogelijk', zei Gil Simon, algemeen directeur van Resa, eerder op de dag.

Gasvoorziening

Voor het gasnet is de situatie anders. In de ergst getroffen gebieden zijn de eerste diagnoses gesteld en is de gasbevoorrading afgesloten. Vervolgens hebben de teams van Resa installaties gecontroleerd die niet afgesloten waren, maar wel schade leden door de overstromingen. Daar werden veiligheidsmaatregelen genomen.

'Onze huidige prioriteit is de veiligheid van de netten, en dus van de burgers, en het blijven stellen van de diagnoses, zodat we een preciezer beeld krijgen en de gepaste maatregelen kunnen nemen', aldus Simon.

Volgens Simon is de situatie 'zeer problematisch' voor de 3.600 gezinnen die sinds de overstromingen zonder gas zitten. Een tijdelijke oplossing is niet mogelijk. Waar het gasnet beschadigd of weg is, zijn grote werkzaamheden nodig om die te herstellen.

'Die heropbouw kan weken, zelfs maanden duren. Onze teams zullen nadien bij alle getroffen gezinnen moeten langsgaan, om zeker te zijn dat de installaties perfect luchtdicht zijn, vooraleer we weer gas door de leidingen laten stromen', klinkt het bij Resa.

Zaterdag werden de gevolgen van het zware noodweer in ons land duidelijk merkbaar. Behalve aanzienlijke materiële schade aan woningen en wegen eiste het noodweer ook mensenlevens. Zo meldde het Nationaal Crisiscentrum zaterdagavond dat het aantal bevestigde overleden personen is opgelopen tot 27.

Het Waalse Pepinster is een van de zwaarst getroffen Belgische gemeenten © Reuters

Het Crisiscentrum benadrukt nog dat iedereen die hulp wil bieden een gift kan overmaken op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525. Wie zich als vrijwilliger wil opgeven, kan dat doen op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis rodekruis.be/helpenhelpt. .

Zaterdagnacht kregen nog andere delen van Duitsland en ook Oostenrijk af te rekenen met noodweer en overstromingen. Het dodental na de zware overstromingen in Duitsland eerder deze week is zondagochtend verder opgelopen. De Duitse politie maakt melding van in totaal minstens 156 doden, wat het totale aantal doden na de overstromingen in West-Europa op 183 brengt.

Er vinden nog steeds zoekacties plaats, maar de reddingsacties zijn zo goed als afgelopen, meldt het Nationaal Crisiscentrum zondag. Behalve in Pepinster, waar militairen puin doorzoeken naar lichamen, nadat speurhonden zaterdag een geur hadden gemerkt. Om hoeveel slachtoffers het zou gaan is niet duidelijk. De kans is gering dat ze nog in leven zijn, zegt burgemeester Philippe Godin aan VRT NWS. Wat de watersnood betreft, situeren de grootste problemen zich nog in de provincies Luik en Waals-Brabant. In Luik wordt nog steeds water weggepompt. In Luxemburg en Namen ligt de focus nu hoofdzakelijk op de herstel- en opruimwerkzaamheden. Defensie steekt in Namen een handje toe in de gemeenten Profondeville, Walcourt en Yvoir. In Vlaanderen zorgt vooral het waterpeil van de Demer en de Dijle in Vlaams-Brabant nog voor onrust. Het Crisiscentrum benadrukt dat de situatie onder controle is, maar minutieus wordt opgevolgd. In Limburg daalt het peil van de Maas sterk, het peil van de Velpe en de Gete blijft wel stijgen. Het centrum van Halen staat wel nog steeds onder water. Ook de dijkbreuk in Herk-de-Stad wordt in de gaten gehouden. Behalve het wegpompen van water en ontruimen van huizen blijft de elektriciteitsvoorziening in de getroffen gebieden een groot probleem. Zo blijven in de provincie Luik 245 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor 17.150 het zonder elektriciteit moeten stellen. In Waals-Brabant zijn 279 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor daar 20.000 mensen zonder stroom zitten.'Op enkele kritieke plaatsen na, in Pepinster of in sommige dorpen of wijken van Trooz waar bijna alles verwoest is, hopen we geleidelijk aan de elektriciteit te herstellen in alle getroffen gemeenten. Tegen volgend weekend moet dat het geval zijn in de meest kritieke gebieden. Maar we blijven voorzichtig, want extreme problemen blijven mogelijk', zei Gil Simon, algemeen directeur van Resa, eerder op de dag.Voor het gasnet is de situatie anders. In de ergst getroffen gebieden zijn de eerste diagnoses gesteld en is de gasbevoorrading afgesloten. Vervolgens hebben de teams van Resa installaties gecontroleerd die niet afgesloten waren, maar wel schade leden door de overstromingen. Daar werden veiligheidsmaatregelen genomen. 'Onze huidige prioriteit is de veiligheid van de netten, en dus van de burgers, en het blijven stellen van de diagnoses, zodat we een preciezer beeld krijgen en de gepaste maatregelen kunnen nemen', aldus Simon. Volgens Simon is de situatie 'zeer problematisch' voor de 3.600 gezinnen die sinds de overstromingen zonder gas zitten. Een tijdelijke oplossing is niet mogelijk. Waar het gasnet beschadigd of weg is, zijn grote werkzaamheden nodig om die te herstellen. 'Die heropbouw kan weken, zelfs maanden duren. Onze teams zullen nadien bij alle getroffen gezinnen moeten langsgaan, om zeker te zijn dat de installaties perfect luchtdicht zijn, vooraleer we weer gas door de leidingen laten stromen', klinkt het bij Resa.Zaterdag werden de gevolgen van het zware noodweer in ons land duidelijk merkbaar. Behalve aanzienlijke materiële schade aan woningen en wegen eiste het noodweer ook mensenlevens. Zo meldde het Nationaal Crisiscentrum zaterdagavond dat het aantal bevestigde overleden personen is opgelopen tot 27. Het Crisiscentrum benadrukt nog dat iedereen die hulp wil bieden een gift kan overmaken op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525. Wie zich als vrijwilliger wil opgeven, kan dat doen op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis rodekruis.be/helpenhelpt. .Zaterdagnacht kregen nog andere delen van Duitsland en ook Oostenrijk af te rekenen met noodweer en overstromingen. Het dodental na de zware overstromingen in Duitsland eerder deze week is zondagochtend verder opgelopen. De Duitse politie maakt melding van in totaal minstens 156 doden, wat het totale aantal doden na de overstromingen in West-Europa op 183 brengt.