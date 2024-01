Wateroverlast Oost-Vlaanderen: situatie blijft alarmerend

In Oost-Vlaanderen blijft de situatie alarmerend maar er worden geen extreme peilstijgingen verwacht of grootschalige evacuaties gepland. Dat meldt het kabinet van gouverneur Carina Van Cauter. ‘Er is sprake van licht oplopende peilen tot stabilisatie, maar wel op een niveau waar elke centimeter een verschil maakt.’

De provinciale fase van het rampenplan blijft van kracht en op verschillende plaatsen zijn woningen bedreigd. ‘De meeste neerslag wordt verwacht in het zuiden van provincie’, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur. ‘In Noord-Frankrijk is er afgelopen 24 uur erg veel neerslag gevallen (20-50mm). Dit resulteert in verhoogde waterafvoer richting ons land (Leie). Ook vanuit Henegouwen is er verhoogde afvoer richting Dender. Op dit moment flirten met of overschrijden talrijke waterlopen de alarmdrempel. In het bijzonder de Leie (stroomafwaarts richting Deinze en Gent) en de Dender (Geraardsbergen-Ninove-Aalst) staan op kritieke hoogte voor wat de bevaarbare waterlopen betreft. Ook op meerdere onbevaarbare waterlopen blijft de situatie kritiek.’

Vooral in het midden en het zuiden van Oost-Vlaanderen zijn waterlopen buiten hun oevers getreden, in het Denderbekken, het Leiebekken en het Scheldebekken. Op de Dender zijn de alarmdrempels in Geraardsbergen, Pollare, Idegem, Denderleeuw en Teralfene overschreden en op de Leie worden momenteel alarmdrempels overschreden in Deinze en Machelen. Waterinfo.be verwacht mogelijke kritieke overstromingen op het Bovenscheldebekken in Zwalm, het Benedenscheldebekken in Wetteren en het Denderbekken in Erpe-Mere en Zandbergen.

In de Geraardsbergse deelgemeente Zandbergen zijn woensdagmorgen zeven woningen ontruimd en worden er nog meer evacuaties verwacht. Momenteel worden de bewoners opgevangen in een schooltje, meldt burgemeester Ann Panis aan VRT NWS. ‘We verwachten niet dat het daarbij zal blijven. Ook in andere deelgemeenten stijgt het water. Wij houden echt ons hart vast.’ Ook in deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem is er water binnegedrongen in huizen. Onder meer in Erpe-Mere, Ninove, Wichelen, Deinze, Zwalm en Oudenaarde staan verschillende straten blank en worden woningen bedreigd.

Lydia Peeters: nood aan ander vergunningsbeleid en waterzekerheidsfonds

Er is nood aan een ander vergunningsbeleid dat het algemeen belang doet primeren en een legislatuuroverschrijdend waterzekerheidsfonds om Vlaanderen en in het bijzonder de Denderstreek beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) woensdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De VRT schreef woensdag dat er na de zware overstromingen van 2010 in de Denderstreek beloftes werden gedaan, maar dat de beloofde aanpassingen aan verouderde stuwen en dammen uitbleven. In Wallonië zijn de stuwencomplexen ondertussen wel aangepakt.

Peeters benadrukt dat de Vlaamse regering wel degelijk een en ander heeft opgezet en het budget voor De Vlaamse Waterweg verdubbeld heeft, van ongeveer 60 miljoen naar 125 miljoen per jaar. Daarnaast is een strategisch plan opgestart voor de Dendervallei. ‘Tegelijk zijn we bezig met de stuwen op de Dender, maar daar botsen we vaak op een moeilijke vergunningsproblematiek’, aldus Peeters. ‘We hebben een actiecomité dat telkens opnieuw met succes vergunningen aanvecht, en als we geen vergunningen hebben bij De Vlaamse Waterweg kunnen we de werkzaamheden ook niet uitvoeren. Er zijn nu ook werken aan de gang in Aalst, maar ook daar speelt de vergunningenproblematiek ons parten.’

‘We moeten ons echt voorbereiden op wat al bezig is. We zien de klimaatopwarming continu, met al vijf jaar op rij droogteperiodes en ook veel wateroverlast. Het water komt op ijltempo naar ons toe, er moet een ‘sense of urgency’ zijn, ook bij de actiegroepen’, aldus Peeters.