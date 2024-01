Wateroverlast Oost-Vlaanderen: geen grootschalige evacuaties verwacht

In de hele provincie Oost-Vlaanderen is er wateroverlast, maar op dit moment worden geen grootschalige evacuaties verwacht. Dat meldt gouverneur Carina Van Cauter.

De grootse impact is er volgens de laatste gegevens in Aalst, Denderleeuw, Ninove, Deinze, Sint-Martens-Latem, Gent, Zulte, Kruisem, Zwalm, Brakel, Oudenaarde, Maarkedal, Geraardsbergen, Erpe-Mere, Lebbeke, Horebeke, Herzele en Haaltert. Er zijn diverse woningen geïmpacteerd, zegt de gouverneur. Met pompen en zandzakjes proberen de hulpverleningszones de impact te beperken.

Hevige regenval in Voile-Voorschoot, 2 januari 2024. BELGA: Jonas Roosens

Ook de Civiele Bescherming biedt hulp. Woensdagochtend om 9 uur is er een nieuw overleg gepland binnen het provinciaal coördinatiecomité. Dan zal opnieuw worden bekeken of er evacuaties nodig zijn. In Lembeke, in het Meetjesland, is dinsdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. Een 59-jarige vrouw belandde daar onder een hek dat door de wind was gevallen.