Bij het noodweer dat het oosten van ons land teistert, zijn tot nu toe acht personen omgekomen. Vier mensen zijn vermist.

In Eupen, in de Oostkantons, kwam woensdag een 22-jarige man om het leven. De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

In Aywaille vonden de hulpdiensten donderdagochtend het lichaam van een 50-jarige man in de kelder van zijn huis. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

In het arrondissement Verviers werden donderdag vier lichamen aangetroffen, volgens het parket van Verviers. De slachtoffers kwamen om het leven door de zware regenval. Er is nog geen duidelijkheid over hun identiteit of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden. Donderdagavond sprak een betrouwbare bron van vijf doden in Verviers.

De burgemeester van Pepinster ten slotte meldde donderdagavond dat er een levenloos lichaam was gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd woensdag een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden. Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen donderdagmiddag een reddingsboot omsloeg. Aan boord zaten vijf brandweerlieden en drie bewoners. De burgemeester Philippe Godin vreest het ergste voor de drie vermisten.

Luik geëvacueerd

Door de aanhoudende regenval is het peil van de Maas in de stad Luik donderdag verder aan het stijgen. Het water begint er stilaan over de kades te stromen. Dat melden de hulpdiensten in Luik.

De Ourthe, die op veel plaatsen in de provincie Luxemburg buiten haar oevers is getreden, mondt in het centrum van Luik uit in de Maas. In Luik blijft donderdagmiddag het waterpeil van de Maas stijgen. Op enkele plaatsen stroom het water zelfs over de kades. Ondertussen is de situatie kritiek geworden, waardoor waarnemend burgemeester van Luik Christine Defraigne (MR) en de provinciegouverneur hebben gevraagd aan de Luikenaars, vooral zij die aan de oevers van de Maas wonen, en toeristen om de stad te verlaten.

De autoriteiten vragen mensen die hun huis niet kunnen verlaten, om zich naar hoger gelegen verdiepingen te begeven en water en voedsel mee te nemen. 'Het niveau van de Maas zal volgens de meest recente voorspellingen stijgen met ongeveer anderhalve meter', zegt Defraigne aan RTBF. 'We hopen echt dat we binnen een paar uur weer kunnen ademen, maar de piek is nog niet bereikt.' De kades langs de Maas worden afgesloten. Er wordt vooral gevreesd voor de situatie aan de stuwdam van Monsin, die momenteel hersteld wordt. Politiewagens met luidsprekers verspreiden de boodschap om de stad te verlaten in de betrokken wijken. Om 15 uur konden automobilisten het stadscentrum nog verlaten. Er kunnen echter geen auto's de stad nog binnenrijden.

Federale regering neemt over

Donderdagnamiddag maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in de Kamer bekend dat de federale regering de situatie overneemt. De kritieke toestand is namelijk niet enkel in de provincies Luik en Luxemburg, ook andere provincies, waaronder Waals- en Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg krijgen momenteel de volle lading. De overname betekent dat de federale regering de coördinatie van de hulpverlening in de getroffen gebieden op zich neemt.

De minister roept iedereen intussen op om 'kosten noch moeite te sparen om mensen te helpen en families te redden'. 'Het hoeft geen betoog dat de situatie zeer ernstig is en dat mensen nu nog altijd vechten tegen de verwoestende kracht van het water. Al onze inzet gaat in de eerste plaats daar naartoe.'

Naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden is de federale fase van het crisisbeheer afgekondigd. #overstromingen #solidariteit



Suite aux conditions climatiques extrêmes, la phase fédérale de la gestion de crise a été décrétée. #inondations #solidarité — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) July 15, 2021

Om de inwoners van Chaudfontaine, een andere zwaar getroffen stad, een hart onder de riem te steken, zal koning Filip donderdagnamiddag samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een bezoek brengen aan de stad. Dat meldt het paleis. De gemeente in de provincie Luik is zwaar getroffen door het noodweer en de overstromingen. Het bezoek stond gepland om 16u30.

Vesder al overstroomd

Woensdag heeft de brandweer van de provincie Luik is tot 20.45 uur al meer dan 200 keer moeten uitrukken wegens het noodweer. 'Aangezien de Vesder buiten zijn oevers is getreden, kunnen we bepaalde gebieden niet meer bereiken met gemotoriseerde voertuigen. We zijn niet goed uitgerust en het leger is aanwezig met vrachtwagens. Er zijn geen gewonden', klinkt het.

De situatie lijkt niet te verbeteren. De gemeente Chaudfontaine heeft een deel van haar bewoners moeten evacueren. Het gaat om 1.300 tot mogelijk 1.700 mensen. Bovendien zal niet iedereen geholpen kunnen worden. 'De evacuatie van de getroffen gebieden is zeer gecompliceerd, aangezien de gebieden niet toegankelijk zijn. We vragen de mensen dan ook om hun toevlucht te zoeken tot de bovenverdiepingen van hun huizen en thuis te blijven totdat het water zakt', zegt burgemeester Daniel Bacquelaine.

Ook in de gemeente Trooz is de toestand zorgwekkend. 'De Vesder is uit zijn oevers getreden en stroomt over de wegen', zegt burgemeester Fabien Beltran. Ook hier heeft de brandweer niet voldoende middelen en is het leger inschakeld. Dat zou ondertussen gearriveerd zijn met twee boten en verschillende vrachtwagens. 'Zij zullen de momenteel ontoegankelijke gebieden kunnen bereiken en de honderden mensen naar het centrum in Beyne-Heusay vervoeren', verklaart de burgemeester.

In de reddingszone Hemeco wordt de brandweer overstelpt met oproepen over overstromingen in Clavier, Anthisnes en Ferrières. Op woensdagavond waren er al meer dan honderd interventies uitgevoerd. In Ferrières zijn dan weer een honderdtal leden van de scouts van het domein van Palogne geëvacueerd.

© Belga Image

Waterpeil daalt stilaan in Eupen maar benedenstad blijft onbereikbaar

Het water trekt zich langzaam terug in de benedenstad van Eupen, waardoor de grote schade na de overstroming geleidelijk zichtbaar wordt. Dat meldt de stad Eupen op haar Facebookpagina.

Ondanks een lichte verbetering van de situatie, is de benedenstad nog steeds ontoegankelijk. De politie blokkeert de weg vanaf de Rue de l'Invasion in Baelen. Bijna 2.000 inwoners van de benedenstad werden woensdagmiddag uit voorzorg geëvacueerd omdat de Vesder bleef stijgen. Woensdagnacht is de rivier de straten binnengedrongen. Daarbij raakte een voetgangersbrug beschadigd. Het kolkende water verspreidde een grote hoeveelheid puin en brokstukken in de straten; vooral de kabelfabriek van Eupen werd getroffen. Kabelhaspels werden ook gevonden in de Rue de l'Invasion en aan de oevers van de Vesder.

33 doden in Duitsland

Niet enkel in België, ook onze buurlanden worden gekweld door het noodweer. In het westen van Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen tot 42. Dat heeft de politie meegedeeld.

In het district Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, werd het dodental donderdag na de middag bijgesteld van vijf naar achttien. In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn intussen 24 overlijdens gemeld. De politie van Keulen zegt in haar regio alleen al 20 doden te hebben geteld. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. 'Ter bescherming van de nabestaanden zal de politie geen verklaringen publiceren over de identiteit, leeftijd, plaats van ontdekking en omstandigheden van overlijden', zo deelt de polite nog mee.

Door de overstromingen zijn in het westen van Duitsland verschillende huizen ingestort en enkele plaatsen zijn afgesneden van de buitenwereld. Er zijn ook nog altijd tientallen mensen vermist. Hoeveel van die mensen in nood verkeren, is niet duidelijk. Wellicht zijn ook heel wat mensen op vakantie, of hebben ze wegens het noodweer onderdak gezocht bij kennissen. Omdat het gsm-netwerk gedeeltelijk platligt, is het lastig om iedereen te bereiken. Het Duitse leger heeft honderden soldaten ingezet om de inwoners van de getroffen gebieden te helpen.

En in de Nederlandse provincie Noord-Limburg vragen ze aan de mensen om zich voor te bereiden op 'een situatie als in 1993 en 1995'. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord donderdagmiddag tijdens een persconferentie over het hoogwater in de noordoostelijke Nederlandse stad Venlo.

Scholten zei dat een groot aantal woningen in Roermond in de buurt van de monding van de Roer in de Maas moet worden ontruimd. Het gaat daarbij om zo'n 5.000 bewoners. Dat is volgens bestuurslid Jos Teeuwen van het waterschap Limburg nodig omdat de Maas en Roer vrijdagmiddag tegelijkertijd hun hoogste piek bereiken. Dat betekent dat de Roer het water niet kwijt kan in de Maas en fors overstroomt.

Nooit eerder heeft de Maas zo'n hoog niveau bereikt als nu, benadrukte Scholte. Er wordt donderdagavond volgens hem een afvoer verwacht van maar liefst 3.700 kuub. In 1993 en 1995 lag die afvoer bijna 1.000 kuub lager. Toen deden zich grote overstromingen voor, die grote delen van Nederlands Limburg onder water zetten.

De veiligheidsregio vraagt mensen in gebieden die ontruimd worden zelf alvast maatregelen te nemen. Er is een verschil met 1993 en 1995; er is veel gebeurd aan de Maas, zei Scholten. Maar die maatregelen zijn gebaseerd op de winter, en niet op de zomer met veel vegetatie. Dat veroorzaakt veel onzekerheden. Bovendien gaat er nu aanzienlijk meer water door de Maas dan in '93 en '95.

'Dit is een ongekende situatie', zei Scholten. 'We hebben nog nooit meegemaakt dat zoveel water door de Maas wordt afgevoerd. Dat vraagt alertheid.' Ook de Roer is nooit eerder zo hoog geweest. Hij sluit evacuaties elders niet uit. De meeste mensen zullen volgens Scholten naar kennissen en familie gaan. Voor wie dat geen oplossing is, zoekt de gemeente een alternatieve opvang. 'Mensen kunnen nu al weg', zei hij. 'Zoek een andere plek.'

