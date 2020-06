Het voorstel van haar Björn Rzoska (Groen) om een federale regering op de been te brengen met Groen en N-VA, stuit op weinig enthousiasme bij Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

In De Standaard zegt Rzoska maandag dat hij in het kader van de federale regeringsvorming een olijfboomcoalitie van groenen, socialisten en christendemocraten wil opzetten, om die vervolgens aan te vullen met Open VLD of N-VA. Zijn eigen voorkeur gaat uit naar de N-VA.

Rzoska, die in het Vlaams parlement de groene fractie leidt, benadrukt dat hij het voorstel in eigen naam doet.

In een reactie zegt zijn partijvoorzitter Meyrem Almaci dat het water tussen haar partij en de N-VA diep blijft.

Welke kant willen we op met dit land? Wij staan klaar om samen met progressieve krachten te werken met iedereen die kiest voor gezonder, groener, menselijker. Wij gaan altijd gesprek aan, maar met partij die superkern verlaat omdat voorstellen ‘te sociaal’ zijn, is het water diep — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) June 15, 2020

'Welke kant willen we op met dit land? Wij staan klaar om samen met progressieve krachten te werken met iedereen die kiest voor gezonder, groener, menselijker. Openheid is belangrijk, wij gaan altijd gesprek aan, maar met een partij die superkern verlaat omdat voorstellen 'te sociaal' zijn, is het water diep', schrijft ze op Twitter.

Op de superkern - de vergadering van het kernkabinet van de regering-Wilmès met de partijvoorzitters of fractieleiders van de tien partijen die haar volmachten steunen - werd vrijdagavond een aantal nieuwe maatregelen in kader van de coronacrisis aangenomen.

Van de tien partijen keurde enkel de N-VA ze niet goed. 'Het evenwicht dat wordt nagestreefd, is er één in het mandje van de uitgaven, niet bij de inkomsten, en dan nog een evenwicht tussen de partijen', legde fractieleider Peter De Roover uit. 'Op de duur wordt de rekening wel heel pikant.'

