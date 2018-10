'Wat zijn wij toch een week volk. We vinden bijzitters losers, net als mensen die niet profiteren van vanalles'

Luc Haekens zou in de politiek moeten gaan. Zoals die tegen de mensen staat te liegen zonder één keer met zijn ogen te knipperen, dat is wonderlijk. Deze week was hij voor 'De Ideale Wereld' in Aalst de mensen gaan sommeren om bijzitter te worden. Niemand wilde. Eén dikzak zei dat hij er geen goesting in had, maar alle anderen beweerden 'dat ze iets voorhadden'.

