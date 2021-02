Wat Zegt De Wetenschap: Waarom is een staatshervorming zo moeilijk?

In het regeerakkoord dat de Vivaldi-coalitie sloot, werd besloten tegen 2024 een plan voor een staatshervorming uit te werken. Dat zou dan de zevende staatshervorming zijn. In het verleden betekende dit voornamelijk een regionalisering. Zal een staatshervorming ook deze keer bevoegdheden van het federale niveau wegnemen? Of zal er net geherfederaliseerd worden? We laten politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) aan het woord om de constitutionele knoop te ontwarren.