Wat Zegt de Wetenschap: Is mijn diploma mijn tijd en geld waard?

Twee maanden per jaar geen sociaal leven, geen studentenfeestjes en enkel zweten en zwoegen boven de studieboeken met als doel: een vodje papier met een stempel van de unief - ook wel eens een diploma genoemd. In totaal kost het je gemiddeld een viertal jaar van je leven én eigenlijk ook een pak (studie)geld. Is het dat allemaal wel waard? Geraak je écht makkelijker aan een job met een diploma? Of bouw je die voorsprong even goed op door onmiddellijk na je middelbare school te gaan werken? Stijn Baert is arbeidseconoom aan de UGent en zocht het voor ons uit.