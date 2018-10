'Wat mensen vroeger zochten in God, zoeken ze vandaag in de liefde'

De één is een wereldberoemde Belgische psychotherapeute die al jaren in de States woont en werkt. De ander is Vlaanderens bekendste relatiebemiddelaarster. Knack bracht Esther Perel en Rika Ponnet voor het eerst samen om te praten over liefde in het digitale tijdperk. 'Er is vandaag ontzettend veel angst om te worden gekwetst.'