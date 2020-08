Wat is kunst? (video)

Wat als je gewoon een aantal rechthoekige vlakken inkleurt, zoals Mondriaan, maak je dan kunst? Of als je een banaan tegen de muur plakt, zoals Maurizio Cattelan? Wat is kunst precies en hoe is dat idee door de eeuwen heen geëvolueerd? Hoe zijn we van prachtige Madonna-schilderijen gekomen tot een pissijn ? Professor Vlad Ionescu (UHasselt) neemt je mee op een beeldende kunstreis.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld