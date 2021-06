Het Overlegcomité legde een serie versoepelingen vast inzake horeca, reizen, massa-events en werken.

Horeca

Er komen uniforme openingsuren voor de volledige horeca. Wanneer op 9 juni de horeca binnen weer open mag, zal dat tot 23.30 uur mogen, net als op de terrassen. Oorspronkelijk zou dat binnen tot 22.00 uur zijn, maar er zal dus eenzelfde sluitingsuur om 23.30 uur gelden binnen en buiten. Ook zullen cafés en restaurants om 05.00 uur de deuren mogen openen. Dat openingsuur was tot nu toe op 08.00 uur vastgelegd.

Dat de openingsuren uniform zouden zijn, was een vraag van de Vlaamse regering.

Reizen: geen quarantaine voor gevaccineerden maar wel noodrem

Belgen die terugkeren uit een 'gewone' rode zone hoeven vanaf 1 juli niet meer in quarantaine als ze een Europees covid-certificaat hebben. Daarop moet zijn aangegeven dat de persoon al sinds twee weken volledig is gevaccineerd, of een herstelcertificaat of een negatieve pcr-test van minder dan 72 uur oud heeft. 'Het is een koud en moeilijk voorjaar geweest', zei De Croo. 'We kijken allemaal uit naar de zomer en dat betekent voor veel mensen ook reizen.'

Wie niet reeds twee weken volledig gevaccineerd is, zal een test moeten ondergaan of voorleggen, en dat vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Het Overlegcomité bouwt wel een 'noodrem' in voor inwoners van België die terugkeren uit een hoogrisicogebied, waar meer besmettelijke of gevaarlijke varianten van het coronavirus aanwezig zijn. Wie de voorbije twee weken in zo'n gebied is geweest, moet verplicht tien dagen in quarantaine, ook mensen die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben afgelegd.

Bedoeling van die maatregel is de verspreiding van die varianten een halt toe te roepen. Voor niet-Belgen geldt een inreisverbod voor wie de afgelopen veertien dagen in zo'n hoogrisicogebied is geweest.

Afbouw telewerk

Vanaf woensdag mag iedereen weer één dag per week naar het werk. Dat bevestigde Vlaams viceminister-president Hilde Crevits.

'Het is een noodzaak voor mensen die al maanden, of zelfs al een jaar, aan het thuiswerken zijn, dat ze nu opnieuw één dag per week naar de werkplaats kunnen gaan', aldus Crevits. 'Het vraagt wel een grote verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.' Vanaf juli wordt het telewerk mogelijk nog verder versoepeld, zei Crevits.

Grote events

Vanaf 13 augustus kunnen grote events georganiseerd worden, met een plafond van maximaal 75.000 deelnemers. Het gaat dan over evenementen als Pukkelpop, Tomorrowland of Formule 1.

Deelnemers aan die evenementen moeten al twee weken volledig gevaccineerd zijn of een negatieve pcr-test van maximum 72 uur oud kunnen voorleggen. De organisatoren zullen ook mensen mogen toelaten die hier niet aan voldoen, indien ze ter plaatse een sneltest afleggen. Die test moet elke twee dagen worden herhaald in het geval van een meerdaags evenement. Bij het plafond van 75.000 wordt de crew niet geteld.

In de periode van 1 juli tot 31 augustus komt er ook een dertigtal testevenementen. De bedoeling is om nog bijkomende kennis op te bouwen over de veilige organisatie.

