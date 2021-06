Vanaf 27 juni mag de horeca langer open, mogen we thuis en op café met 8 mensen samen zijn, is telewerk niet langer verplicht, kan men (met mondmasker) vrij winkelen en geldt niet langer een samenscholingsverbod. Er komt wel een breed inreisverbod om gevaarlijke varianten van het covid-virus te bekampen.

De nieuwe fase van het Zomerplan gaat al in op 27 juni, werd beslist op het Overlegcomité.

Vanaf die datum zal telewerken niet langer een verplichting zijn, al wordt het wel nog altijd aanbevolen. Voor winkelen gelden geen beperkingen meer, behalve het mondmasker.

De terugkeer van plexiglas en cafésporten

Vanaf 27 juni zullen we ook met acht mensen aan een tafel mogen zitten in de horeca. Het verplichte sluitingsuur schuift op naar 1 uur. Het gebruik van plexiglas wordt toegestaan op terrassen als alternatief voor de afstandsregel tussen de tafels. Cafésporten worden weer toegelaten, mits gebruik van een mondmasker.

Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft.

Grotere evenementen, jeugdkampen met overnachting

Thuis mogen we weer acht mensen uitnodigen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen onder de 12.

Bij erediensten mogen vanaf 27 juni 200 personen binnen en 400 personen buiten aanwezig zijn. Bij markten, jaarmarkten, braderijen en rommelmarkten moet vanaf een bezoekersaantal van 5000 personen een eenrichtingsverkeersplan worden opgesteld. Evenementen gaan naar 2000 aanwezigen binnen en 2500 buiten. Jeugdkampen mogen opnieuw met overnachting worden georganiseerd, met honderd aanwezigen. Het nachtelijke samenscholingsverbod verdwijnt.

'Volledige vaccinatie voor volledige vrijheid'

Deze grote versoepeling was de positieve boodschap die premier Alexander De Croo (Open VLD) na afloop van het Overlegcomité op de gebruikelijke persconferentie wereldkundig maakte.

Hij maakte wel een kanttekening.

'De vaccins gaan ons normale leven terugbrengen', aldus de eerste minister. 'Maar volledig gevaccineerd zijn, is pas de toegangspoort tot de volledige vrijheid. Ik leg daarbij de nadruk op volledig. Dus die tweede prik is ontzettend belangrijk.'

Herbekijk via volgende link de persconferentie na het Overlegcomité.

De Croo benadrukte dat we voorzichtig moeten blijven voor de andere varianten van het coronavirus. 'We hebben ons lang gefocust op de kwetsbare mensen en op mensen met een onderliggende aandoening. Vandaag hebben drie op de tien van die mensen een tweede dosis gekregen. Het is erg belangrijk, ook in het zicht van de deltavariant, dat ook de rest snel hun tweede prik krijgt', aldus de premier. De Croo hoopt dat er tegen eind juli op dat vlak veel vooruitgang geboekt zal zijn.

Op vrijdag 16 juli staat het volgende Overlegcomité gepland.

Lijst van 27 landen

Er geldt deze zomer een inreisverbod uit 27 landen waar het coronavirus nog welig tiert. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist, zei federaal Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) na afloop van het Overlegcomité.

'We moeten vandaag goed kijken of we de dijken waarmee we de vrijheid aan het herwinnen zijn, wel voldoende sterk houden. Dat heeft onder meer te maken met het reizigersverkeer en met het gevaar van andere varianten.'

Daarom werd een lijst goedgekeurd van 27 landen. Belgen die daaruit terugkeren, zullen nog steeds een verplichte quarantaine moeten naleven. Voor mensen die hier niet wonen, geldt er een inreisverbod. Er is wel een uitzondering voor diplomaten en mensen in bijvoorbeeld het transport, maar ook voor hen geldt een quarantaine. Op de lijst staan onder meer India, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Jordanië, Botswana, Qatar, Nepal, Bangladesh, Argentinië en Pakistan. Tegen midden juli wordt ook een intenser systeem van contact tracing uitgewerkt, dat verder dan enkele dagen teruggaat.

De nieuwe fase van het Zomerplan gaat al in op 27 juni, werd beslist op het Overlegcomité. Vanaf die datum zal telewerken niet langer een verplichting zijn, al wordt het wel nog altijd aanbevolen. Voor winkelen gelden geen beperkingen meer, behalve het mondmasker. Vanaf 27 juni zullen we ook met acht mensen aan een tafel mogen zitten in de horeca. Het verplichte sluitingsuur schuift op naar 1 uur. Het gebruik van plexiglas wordt toegestaan op terrassen als alternatief voor de afstandsregel tussen de tafels. Cafésporten worden weer toegelaten, mits gebruik van een mondmasker. Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Thuis mogen we weer acht mensen uitnodigen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen onder de 12. Bij erediensten mogen vanaf 27 juni 200 personen binnen en 400 personen buiten aanwezig zijn. Bij markten, jaarmarkten, braderijen en rommelmarkten moet vanaf een bezoekersaantal van 5000 personen een eenrichtingsverkeersplan worden opgesteld. Evenementen gaan naar 2000 aanwezigen binnen en 2500 buiten. Jeugdkampen mogen opnieuw met overnachting worden georganiseerd, met honderd aanwezigen. Het nachtelijke samenscholingsverbod verdwijnt.Deze grote versoepeling was de positieve boodschap die premier Alexander De Croo (Open VLD) na afloop van het Overlegcomité op de gebruikelijke persconferentie wereldkundig maakte. Hij maakte wel een kanttekening. 'De vaccins gaan ons normale leven terugbrengen', aldus de eerste minister. 'Maar volledig gevaccineerd zijn, is pas de toegangspoort tot de volledige vrijheid. Ik leg daarbij de nadruk op volledig. Dus die tweede prik is ontzettend belangrijk.' De Croo benadrukte dat we voorzichtig moeten blijven voor de andere varianten van het coronavirus. 'We hebben ons lang gefocust op de kwetsbare mensen en op mensen met een onderliggende aandoening. Vandaag hebben drie op de tien van die mensen een tweede dosis gekregen. Het is erg belangrijk, ook in het zicht van de deltavariant, dat ook de rest snel hun tweede prik krijgt', aldus de premier. De Croo hoopt dat er tegen eind juli op dat vlak veel vooruitgang geboekt zal zijn. Op vrijdag 16 juli staat het volgende Overlegcomité gepland.Er geldt deze zomer een inreisverbod uit 27 landen waar het coronavirus nog welig tiert. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist, zei federaal Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) na afloop van het Overlegcomité.'We moeten vandaag goed kijken of we de dijken waarmee we de vrijheid aan het herwinnen zijn, wel voldoende sterk houden. Dat heeft onder meer te maken met het reizigersverkeer en met het gevaar van andere varianten.' Daarom werd een lijst goedgekeurd van 27 landen. Belgen die daaruit terugkeren, zullen nog steeds een verplichte quarantaine moeten naleven. Voor mensen die hier niet wonen, geldt er een inreisverbod. Er is wel een uitzondering voor diplomaten en mensen in bijvoorbeeld het transport, maar ook voor hen geldt een quarantaine. Op de lijst staan onder meer India, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Jordanië, Botswana, Qatar, Nepal, Bangladesh, Argentinië en Pakistan. Tegen midden juli wordt ook een intenser systeem van contact tracing uitgewerkt, dat verder dan enkele dagen teruggaat.