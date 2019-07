Wie zoekt nu géén lief op Tinder, zou je stilaan denken. Maar al dat geswipe tussen geforceerde portretten vervult je leven niet. Knack-medewerkster Elisabeth Lucie (28) vertelt haar persoonlijke verhaal met Vincent. 'De online datingwereld heeft wanhopig veel nood aan communicatie.'

Deel 1: mijn verhaal

Ik ben 28 jaar oud en al 11 jaar samen met dezelfde man. Dat is eerder uitzonderlijk, daar ben ik me van bewust. Die man, Vincent, en ik zaten in 2008 in dezelfde klas in het zesde middelbaar. Hij volgde economie en ik Latijn, twee richtingen die samengegooid werden op één grote 'moderne talen'-hoop. Hij zat op de eerste bank van de middelste rij, ik op de tweede bank rechts.

...