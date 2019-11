Wat bedoelen we als we over confederalisme spreken? (video)

Het stokpaardje van N-VA, het doemscenario van PS: een confederale staat. Maar wat is dat nu eigenlijk, een confederale staat? Betekent confederalisme de splitsing van het land? En worden we dus écht twee aparte landen? Of kunnen we gewoon blijven samenwerken, maar dan veel minder? En wat is dan het verschil met een federale staat? Patricia Popelier is professor staatsrecht en gespecialiseerd in federalisme. Met haar theorie "Fifty Shades of Federalism" maakt ze internationaal furore. Want de scheiding tussen federalisme en confederalisme is misschien niet zo strikt als op het eerste gezicht lijkt.