Dat de peilingen de regeringspartijen niet belonen, is een understatement. Toch blijft de regering-Michel aan zet zolang er geen nieuwe coalitie gevonden is. Maar volgens de vooruitzichten zou die ploeg binnenkort nog goed zijn voor slechts een vierde van de zetels. 'Een onuitgegeven situatie', zegt Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).

De trends die de provincieraadsverkiezingen en de daaropvolgende peilingen aantonen zijn duidelijk. N-VA gaat achteruit, maar blijft met kop en schouders de grootste partij in Vlaanderen. Groen, Vlaams Belang en PVDA surfen naar winst. CD&V en Open VLD blijven schommelen rond hun resultaat van 2014 en doen het nu weer een tikkeltje beter, dan weer slechter. SP.A verliest altijd in grotere of mindere mate.

