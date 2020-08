Was Van Eyck eerder een marketeer dan een kunstenaar?

Was Van Eyck een artistiek genie? Uiteraard. Hij werd in zijn tijd al gerenommeerd als een groot talent en wordt vandaag beschouwd als een van de grondleggers van de school van de Vlaamse Primitieven. Maar herinneren we ons vandaag Van Eycks genie ook niet voor een groot deel door zijn ander talent, dat van zijn ondernemerschap? Historicus Peter Stabel (UAntwerpen) geeft ons een genuanceerd beeld van hoe Van Eyck niet alleen een pionier was in de schilderwereld maar ook avant la lettre uitblonk als marketeer en brand strategist.