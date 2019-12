Voor De Warmste Week zijn dit jaar in totaal 13.582 acties georganiseerd voor 2.088 goede doelen. Meer dan 230.000 mensen hebben zich ingezet om geld in te zamelen, goed voor 11.776 uur vrijwilligerswerk. Al deze initiatieven samen brachten samen 17.518.153 euro op, een nieuw recordbedrag.

De editie 2019 van De Warmste Week, de grote solidariteitsactie van de VRT, zit erop. Het gaat niet meer om De Warmste Week van Studio Brussel, om Music for Life of Het Glazen Huis. Alle netten van de openbare omroep zetten tegenwoordig hun schouders onder het evenement.

In totaal organiseerden de Vlamingen 13.582 acties voor 2.088 goede doelen. Allemaal samen werd zo'n 11.776 uur aan vrijwilligerswerk gedaan. Daarnaast liepen bijna 53.000 Vlamingen voor hun zelfgekozen goed doel op één van de Warmathons in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen. Samen liepen de Warmathon-deelnemers 717.274 euro bij elkaar.

Dit jaar heeft 1 op de 5 Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week gesteund. Alles samen bracht De Warmste Week 17.518.153 euro op. Vorig jaar was dat 17,286 miljoen euro.

Na Puyenbroeck in Wachtebeke en De Schorre in Boom was dit jaar het West-Vlaamse Kortrijk aan de beurt als gast voor de Warmste Week. Studio Brussel-dj's Eva De Roo, Joris Brysen en Fien Germijns draaiden non-stop verzoekplaten voor de goede doelen onder het motto 'Music is our Answer'. Voor Eva De Roo was het de vijfde keer als dj voor De Warmste Week. 'We zijn een hele week omringd geweest door mensen die van de wereld een mooiere plek willen maken. Je went er nooit aan, ook al is het de vijfde keer. We hebben nog maar eens gezien wat de kracht is van muziek.'

Voor Fien en Joris was het de eerste keer. 'Ik heb er enorm van genoten. Het is moeilijk te omvatten wat hier gebeurt', aldus Germijns. De afgelopen week trokken 137.000 mensen naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Zij vertelden er welk goed doel ze een warm hart toedragen en waarom.

In Depart speelden twaalf artiesten zes duo-benefietconcert. White Lies & Whispering Sons, Balthazar & Trixie Whitley, Bear's Den & Selah Sue, Joost & Kraantje Pappie, Brihang & Het Zesde Metaal, Zwangere Guy & Arno haalden elk 20.000 euro op voor een zelfgekozen goed doel.

De meest aangevraagd plaat van De Warmste Week was met voorsprong 'Dance Monkey' van Tones and I. Brihang kwam met 'Steentje' op de tweede plaats. Hij speelde 'Back to Back' met Het Zesde Metaal, en bracht het nummer daar samen met Wannes Capelle.

'De belangstelling in Kortrijk heeft mij echt van mijn sokken geblazen', aldus nethoofd van Studio Brussel Jan Van Biesen. 'Het was hartverwarmend om vast te stellen dat in deze tijd van polarisatie en wantrouwen onze muziek zo veel mensen samen heeft gebracht en voor zoveel enthousiasme, troost en broodnodige hoop heeft gezorgd.'

Net zoals vorig jaar hebben Dieter en Kevin van Down The Snow gelift voor het goede doel. Ze zamelden bijna 94.000 euro in door 2.500 kilometer te liften vanuit Rusland naar Kortrijk. Maurice Lambrecht, zoon van de overleden Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht, zamelde met zijn actie 25.000 euro in voor de Belgische Cardiologische Liga.

Zo'n 2.000 brandweermannen kwamen zoals elk jaar langs voor Fire for Life. Samen zamelden de brandweermannen 69.000 euro in voor Cliniclowns, Make a Wish Vlaanderen en Onafhankelijk Leven. De komende weken betaalt de Koning Boudewijnstichting al het ingezamelde geld uit aan de goede doelen.