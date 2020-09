In Ukkel is vandaag rond 14 uur een temperatuur gemeten van 33,1 graden. Daarmee is het de warmste septemberdag sinds het begin van de metingen. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Rond 16 uur werd de kaap van de 34 graden zelfs overschreden. Gisteren werd het dagrecord ook al verbroken.

Het vorige record van de warmste septemberdag dateert uit 1929, toen was het in Ukkel 32,8 graden. Vandaag werd rond 16 uur een temperatuur gemeten van 34,3 graden. "Dat is niet alleen anderhalve graad warmer dan het vorige record, maar het is ook nog eens elf dagen later op het jaar verbroken", aldus David Dehenauw.

Vandaag werd ook het dagrecord uit 1947 verbroken, toen werd het op 15 september 29,3 graden. Ook gisteren was een recorddag. In Ukkel was het op een bepaald moment 31,3 graden, daarmee was het de warmste 14 september sinds het begin van de metingen.

"Het is van 1919 geleden dat we in september twee opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden", aldus David Dehenauw.

Het vorige record van de warmste septemberdag dateert uit 1929, toen was het in Ukkel 32,8 graden. Vandaag werd rond 16 uur een temperatuur gemeten van 34,3 graden. "Dat is niet alleen anderhalve graad warmer dan het vorige record, maar het is ook nog eens elf dagen later op het jaar verbroken", aldus David Dehenauw. Vandaag werd ook het dagrecord uit 1947 verbroken, toen werd het op 15 september 29,3 graden. Ook gisteren was een recorddag. In Ukkel was het op een bepaald moment 31,3 graden, daarmee was het de warmste 14 september sinds het begin van de metingen. "Het is van 1919 geleden dat we in september twee opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden", aldus David Dehenauw.